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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:39

  bevzaalex написав:Ув.Долярчик
А сколько у нас шпаг?
~ Четыре.

мне не сложно расписать то, как действовал бы я. Меня больше интересует,
~ нужны ли Вам конкуренты?
Если Ваш ответ Нет, я напишу в личку.
Если Да, напишу сюда, в Вашу тему.
пс. не тороплю)

Ого, заінтригували :shock:
Давайте в приватні, будь ласка :roll:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:45

Долярчик У цей непростий час
з кредитами і банками взагалі, краще почекати і триматись подалі.
Дружня порада.

пс. не поспішайте з відповіддю так чи ні. Переспіть з думкою. Перевзуйте гривню.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:58

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  bevzaalex написав:Перевзуйте гривню

Та я б не проти, але не люблю "пасивність"(коли просто гроші лежать без діла)
Тому, я ще рік тому набивав гривнестовпці і думав виходити в іпотечний бетон цього/або наступного року!
А тут ще таке падіння депоставок(співпало) просто зіштовхують мене стрибнути з гривнетрампліна в бетон! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 09:41

  Долярчик написав:
  bevzaalex написав:Перевзуйте гривню

Та я б не проти, але не люблю "пасивність"(коли просто гроші лежать без діла)
Тому, я ще рік тому набивав гривнестовпці і думав виходити в іпотечний бетон цього/або наступного року!
А тут ще таке падіння депоставок(співпало) просто зіштовхують мене стрибнути з гривнетрампліна в бетон! :D
откройте обмен валют, всегда при кэше и при этом деньги не лежат без дела.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 10:42

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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