Ого, заінтригували
Давайте в приватні, будь ласка
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 лис, 2020 23:39
Ого, заінтригували
Давайте в приватні, будь ласка
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 14 лис, 2020 23:45
Долярчик У цей непростий час
з кредитами і банками взагалі, краще почекати і триматись подалі.
Дружня порада.
пс. не поспішайте з відповіддю так чи ні. Переспіть з думкою. Перевзуйте гривню.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Суб 14 лис, 2020 23:58
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Та я б не проти, але не люблю "пасивність"(коли просто гроші лежать без діла)
Тому, я ще рік тому набивав гривнестовпці і думав виходити в іпотечний бетон цього/або наступного року!
А тут ще таке падіння депоставок(співпало) просто зіштовхують мене стрибнути з гривнетрампліна в бетон!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 15 лис, 2020 09:41
откройте обмен валют, всегда при кэше и при этом деньги не лежат без дела.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 15 лис, 2020 10:42
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 15 лис, 2020 15:05
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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