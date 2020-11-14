Ого, заінтригували
Давайте в приватні, будь ласка
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 лис, 2020 23:39
Ого, заінтригували
Давайте в приватні, будь ласка
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 14 лис, 2020 23:45
Долярчик У цей непростий час
з кредитами і банками взагалі, краще почекати і триматись подалі.
Дружня порада.
пс. не поспішайте з відповіддю так чи ні. Переспіть з думкою. Перевзуйте гривню.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Суб 14 лис, 2020 23:58
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Та я б не проти, але не люблю "пасивність"(коли просто гроші лежать без діла)
Тому, я ще рік тому набивав гривнестовпці і думав виходити в іпотечний бетон цього/або наступного року!
А тут ще таке падіння депоставок(співпало) просто зіштовхують мене стрибнути з гривнетрампліна в бетон!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 15 лис, 2020 09:41
откройте обмен валют, всегда при кэше и при этом деньги не лежат без дела.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 15 лис, 2020 10:42
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 15 лис, 2020 15:05
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 15 лис, 2020 17:14
Долярчик
Зачем привязываться к месту одному? Если не знаешь в каком месте будешь работать.
может там:
MAIL, SUITE NYC60-0501, 60 WALL STREET
NEW YORK, United States
некоторые 2 года продают квартиру.
амортизация дом. Обосцут, засрут всё.
дифференцированная ипотека даст экономия 50к$
Как в Мордоре Жили Люди?
viewtopic.php?p=5098972#p5098972
амортизация ремонта 9к$-14к$, переделывай все.
viewtopic.php?p=5098947#p5098947
из 70к$ сделайте 1-7млн$ за 13 лет на сложном проценте акций:
или депозит из 70к$ - 230k$-300к$
viewtopic.php?p=5096631#p5096631
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