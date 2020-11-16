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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:45

  Долярчик написав:
  bevzaalex написав:Долярчик
Ось Вам ще мотивуючої літературки для роздумів над темою.


ПодумайТЕ, як це може вплинути на ціну готового бетону і кармани теперішніх власників та потенційних покупців.
Орендарі також згадуються на 10й хвилині.

Ну що я можу сказати - податки треба платити всім! :D

А якщо серйозно, то як завжди, не з того боку беруться(починають з пересічних, а треба - з олігархів)

Я вже колись писав, що над цим мають добряче подумати/обдумати!
І таблицю приводив - але мене зразу критикували за це :mrgreen:
А я ж то приблизні цифри наводив, а вже "мудрі голови" у владі мають краще це відшліфувати!
От наприклад(тільки НАПРИКЛАД - на істину не претендую)
Що-до нерухомості:
- поріг, мав би бути 100Кдол. на 1особу!(в містах-мільйонниках)
- а далі, до 150К - сплачуємо 5%
- до 200К - 10%
- до 250К - 15% і так далі...аж до 50% :lol:
(тут просто треба реально обдумати, які насправді цифри мають бути)

підвезли лікувальну коноплю
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:47

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  protefiks1959 написав:Ви зачепили тему

Зачепити тему - це одне(так, як вона справді цікава), а от слідувати їй - я нікому нічого не обіцяв! © ;) :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 22:33

Зробити всіх разом)))

  Долярчик написав:
А якщо серйозно, то як завжди, не з того боку беруться(починають з пересічних, а треба - з олігархів)


Вдалий заголовок. :lol:
Відкрию зовсім не таємницю, саме олігархи смикають за зелені ниточки, тож ляльки починають з правильного для ляльководів боку.
Перший закон сполучених карманів гласіт, ~ щоб певний карман погладшав, сполучені мають схуднути.
Сумно.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 22:44

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Долярчик написав:а от слідувати їй - я нікому нічого не обіцяв! ©
Так нам і не треба обіцянок, нам треба, щоб Ви, як мужня людина і справжній герой, що назвався першим, пірнули в це...
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 22:49

давайте вже починати (не)реальне шоу долярчик у бетоні за стіклом!
дом-3 чи як їх там
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:01

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  protefiks1959 написав:Так нам і не треба обіцянок, нам треба, щоб Ви, як мужня людина і справжній герой, що назвався першим, пірнули в це...

До початку бетонного шоу залишилось ~ місяць :D
  greenozon написав:давайте вже починати (не)реальне шоу долярчик у бетоні за стіклом!
дом-3 чи як їх там

А що, було мало реаліті-шоу з бі-ту-бі?
Але ж ви - невдячні! Замість того, щоб обговорювати ту контору і їх шахрайські дії - взялись обговорювати РЕАЛЬНОГО учасника шоу, який просто хотів вам всім показати це все шахрайство із середини!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:09

Свято наближається! ©)))

Але, "бетонне шоу" буде незвичне!
Бо, буду вести один варіант РЕАЛЬНИЙ(який для вас всіх, мабуть, буде не дуже цікавим)
і ще 2-3 - віртуальні!

Буде цікаво, як все буде відбуватись на довгому/тривалому проміжку часу(рік-3-5)

Тож, не перемикайтесь! :)
Попереду - найцікавішше! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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