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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:08

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Львівський БатяР написав:Не забудьте порахувати свою вигоду від знецінення гривні, особливо влітку коли вона традиційно зміцнюється)))

Тут зараз не до вигоди - тут швидше йдеться про збереження!
  protefiks1959 написав:Пропоную розглянути варіанти бетонобізнесу в нашому краї:

Так зрозуміло, що виликі % прибутку там, де і високі ризики! ;)
(доказано Миколою Гонтою! ) :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:37

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлень: 8975
З нами з: 19.10.15
Подякував: 546 раз.
Подякували: 594 раз.
 
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  #<1 ... 26272829
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