Тут зараз не до вигоди - тут швидше йдеться про збереження!
Так зрозуміло, що виликі % прибутку там, де і високі ризики!
(доказано Миколою Гонтою! )
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:08
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Тут зараз не до вигоди - тут швидше йдеться про збереження!
Так зрозуміло, що виликі % прибутку там, де і високі ризики!
(доказано Миколою Гонтою! )
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:37
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 17 лис, 2020 19:15
Так зрозуміло, що виликі % прибутку там, де і високі ризики!
(доказано Миколою Гонтою! ) [/quote]
Які в нас ризики? Нема вже ризиків. А,от, у Львові наплив біженців давно вже вичерпався
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|