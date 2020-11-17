Тут зараз не до вигоди - тут швидше йдеться про збереження!
Так зрозуміло, що виликі % прибутку там, де і високі ризики!
(доказано Миколою Гонтою! )
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:08
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Тут зараз не до вигоди - тут швидше йдеться про збереження!
Так зрозуміло, що виликі % прибутку там, де і високі ризики!
(доказано Миколою Гонтою! )
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:37
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 17 лис, 2020 19:15
Так зрозуміло, що виликі % прибутку там, де і високі ризики!
(доказано Миколою Гонтою! ) [/quote]
Які в нас ризики? Нема вже ризиків. А,от, у Львові наплив біженців давно вже вичерпався
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:30
Наскільки памятаю одним з фундаментальних каменів на якому Ви будували свої економічні розрахунки по іпотеці був знецінення гривні в довгому періоді...
Правда ви не врахували зовсім що ваші виплати будуті і в місяці коли гривня зміцнюєттся..
Щось змінилось?
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Вів 17 лис, 2020 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:32
- я SWIFT'ами заваливаю Truist Bank в США (перевод "истеный банк", другое название Sun Trust, солнечное доверие)
я хочу поехать туда и в кредитный комитет показать что SWIFT платежи что я их заваливаю баблом. И пускай дадут 3млн долларов кредит. Или там открыть компанию чтобы дали. (это легко сделать)
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