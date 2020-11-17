Тут зараз не до вигоди - тут швидше йдеться про збереження!
Так зрозуміло, що виликі % прибутку там, де і високі ризики!
(доказано Миколою Гонтою! )
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:08
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Тут зараз не до вигоди - тут швидше йдеться про збереження!
Так зрозуміло, що виликі % прибутку там, де і високі ризики!
(доказано Миколою Гонтою! )
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:37
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 17 лис, 2020 19:15
Так зрозуміло, що виликі % прибутку там, де і високі ризики!
(доказано Миколою Гонтою! ) [/quote]
Які в нас ризики? Нема вже ризиків. А,от, у Львові наплив біженців давно вже вичерпався
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:30
Наскільки памятаю одним з фундаментальних каменів на якому Ви будували свої економічні розрахунки по іпотеці був знецінення гривні в довгому періоді...
Правда ви не врахували зовсім що ваші виплати будуті і в місяці коли гривня зміцнюєттся..
Щось змінилось?
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Вів 17 лис, 2020 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:32
- я SWIFT'ами заваливаю Truist Bank в США (перевод "истеный банк", другое название Sun Trust, солнечное доверие)
я хочу поехать туда и в кредитный комитет показать что SWIFT платежи что я их заваливаю баблом. И пускай дадут 3млн долларов кредит. Или там открыть компанию чтобы дали. (это легко сделать)
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Сер 18 лис, 2020 08:42
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Те, що я тут "набудував" на початку гілки - це типу, як законопроект, до якого потрібно внести цілу купу поправок, щоб цей закон нормально працював!
Наразі, він ще зовсім сирий і недоопрацьований!
І тому він внесений сюди на поправки
А Ви(всі) - тільки й балачок про нього, що він не правильний і т. п. - а вносити поправки в нього - щось не густо пропозицій!
ДумайТЕ!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 18 лис, 2020 11:14
Я ж вже пропонував-а ви наскаржились і пропозиції знесли
1 Перемістити гілку у підрозділ - Фінансові афери
2 Змінити назву гілки на таку,яка краще відповідає суті оговорення
Ось проект назви
Як віддати свої 500 000 будівельникам на 10 років+взяти кредит в банку на 500000 на 10 років , і віддати отримане за ці кошти житло орендарям...які будуть сплачувати тільки відсотки за користування кредитом...
Або коротко
Як просрати 1 млн грн...
Як вам моя пропозиція?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:18
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
дарма стараєтесь...
як дятел і далі довбатиме
хай вже влізе в ту дупу і врешт заспокоїться
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