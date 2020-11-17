RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:08

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Львівський БатяР написав:Не забудьте порахувати свою вигоду від знецінення гривні, особливо влітку коли вона традиційно зміцнюється)))

Тут зараз не до вигоди - тут швидше йдеться про збереження!
  protefiks1959 написав:Пропоную розглянути варіанти бетонобізнесу в нашому краї:

Так зрозуміло, що виликі % прибутку там, де і високі ризики! ;)
(доказано Миколою Гонтою! ) :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8979
З нами з: 19.10.15
Подякував: 546 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:37

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8979
З нами з: 19.10.15
Подякував: 546 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 19:15

  protefiks1959 написав:Пропоную розглянути варіанти бетонобізнесу в нашому краї:

Так зрозуміло, що виликі % прибутку там, де і високі ризики! ;)
(доказано Миколою Гонтою! ) :D[/quote]
Які в нас ризики? Нема вже ризиків. А,от, у Львові наплив біженців давно вже вичерпався
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
Аватар користувача
 
Повідомлень: 412
З нами з: 11.06.16
Подякував: 41 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:30

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:Не забудьте порахувати свою вигоду від знецінення гривні, особливо влітку коли вона традиційно зміцнюється)))

Тут зараз не до вигоди - тут швидше йдеться про збереження!
  protefiks1959 написав:Пропоную розглянути варіанти бетонобізнесу в нашому краї:

Так зрозуміло, що виликі % прибутку там, де і високі ризики! ;)
(доказано Миколою Гонтою! ) :D


Наскільки памятаю одним з фундаментальних каменів на якому Ви будували свої економічні розрахунки по іпотеці був знецінення гривні в довгому періоді...
Правда ви не врахували зовсім що ваші виплати будуті і в місяці коли гривня зміцнюєттся..
Щось змінилось?
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Вів 17 лис, 2020 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 349
З нами з: 25.12.17
Подякував: 22 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:32

  flyman написав:
  Vlad442 написав:В примере с американцем непонятно на какой паспорт он их скупает. Если на американский, то ему придется платить очень немаленький налог, если он захочет выйти.
Кроме того доходы за пределами США облагаются налогами в США, поэтому не уклоняясь он ничего на заработает.
С другой стороны арендный бизнес тут выгодней. Цены не надуты ипотекой, поэтому высокая рентабельность. Права арендатора не защищены, поэтому не нужно дрожать, что уйдет в отказ. Выселил несмотря на договор, заселил другого. В Америке такое не проходит.

та на жінку-коханку,
побажаєм удачі.

Ітогі подведьом:
КРЖН буде дорожати бо:
- % на депо низькі
- в Долярчика 2 Фонда
- іпотека ПА10%
- білоруси
- китайці платежы
- американці
...
Може що пропустив.


- я SWIFT'ами заваливаю Truist Bank в США (перевод "истеный банк", другое название Sun Trust, солнечное доверие)

я хочу поехать туда и в кредитный комитет показать что SWIFT платежи что я их заваливаю баблом. И пускай дадут 3млн долларов кредит. Или там открыть компанию чтобы дали. (это легко сделать)
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3624
З нами з: 22.12.16
Подякував: 274 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 08:42

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Львівський БатяР написав:Наскільки памятаю одним з фундаментальних каменів на якому Ви будували свої економічні розрахунки по іпотеці був знецінення гривні в довгому періоді..

Те, що я тут "набудував" на початку гілки - це типу, як законопроект, до якого потрібно внести цілу купу поправок, щоб цей закон нормально працював!
Наразі, він ще зовсім сирий і недоопрацьований!
І тому він внесений сюди на поправки :)
А Ви(всі) - тільки й балачок про нього, що він не правильний і т. п. - а вносити поправки в нього - щось не густо пропозицій! :)

ДумайТЕ! :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8979
З нами з: 19.10.15
Подякував: 546 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 11:14

  Долярчик написав:щось не густо пропозицій!
Я ж вже пропонував-а ви наскаржились і пропозиції знесли
1 Перемістити гілку у підрозділ - Фінансові афери
2 Змінити назву гілки на таку,яка краще відповідає суті оговорення
Ось проект назви
Як віддати свої 500 000 будівельникам на 10 років+взяти кредит в банку на 500000 на 10 років , і віддати отримане за ці кошти житло орендарям...які будуть сплачувати тільки відсотки за користування кредитом...

Або коротко
Як просрати 1 млн грн...

Як вам моя пропозиція?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23530
З нами з: 15.01.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 2433 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:18

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  budivelnik написав:Ось проект назви
Як віддати свої 500 000 будівельникам на 10 років+взяти кредит в банку на 500000 на 10 років , і віддати отримане за ці кошти житло орендарям...які будуть сплачувати тільки відсотки за користування кредитом...

Або коротко
Як просрати 1 млн грн...

Як вам моя пропозиція?


дарма стараєтесь...
як дятел і далі довбатиме :oops:

хай вже влізе в ту дупу і врешт заспокоїться
jump
 
Повідомлень: 3384
З нами з: 18.08.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 26272829
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.