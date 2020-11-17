Тут зараз не до вигоди - тут швидше йдеться про збереження!
Так зрозуміло, що виликі % прибутку там, де і високі ризики!
(доказано Миколою Гонтою! )
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:08
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Тут зараз не до вигоди - тут швидше йдеться про збереження!
Так зрозуміло, що виликі % прибутку там, де і високі ризики!
(доказано Миколою Гонтою! )
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:37
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 17 лис, 2020 19:15
Так зрозуміло, що виликі % прибутку там, де і високі ризики!
(доказано Миколою Гонтою! ) [/quote]
Які в нас ризики? Нема вже ризиків. А,от, у Львові наплив біженців давно вже вичерпався
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:30
Наскільки памятаю одним з фундаментальних каменів на якому Ви будували свої економічні розрахунки по іпотеці був знецінення гривні в довгому періоді...
Правда ви не врахували зовсім що ваші виплати будуті і в місяці коли гривня зміцнюєттся..
Щось змінилось?
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Вів 17 лис, 2020 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:32
- я SWIFT'ами заваливаю Truist Bank в США (перевод "истеный банк", другое название Sun Trust, солнечное доверие)
я хочу поехать туда и в кредитный комитет показать что SWIFT платежи что я их заваливаю баблом. И пускай дадут 3млн долларов кредит. Или там открыть компанию чтобы дали. (это легко сделать)
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Сер 18 лис, 2020 08:42
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Те, що я тут "набудував" на початку гілки - це типу, як законопроект, до якого потрібно внести цілу купу поправок, щоб цей закон нормально працював!
Наразі, він ще зовсім сирий і недоопрацьований!
І тому він внесений сюди на поправки
А Ви(всі) - тільки й балачок про нього, що він не правильний і т. п. - а вносити поправки в нього - щось не густо пропозицій!
ДумайТЕ!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 18 лис, 2020 11:14
Я ж вже пропонував-а ви наскаржились і пропозиції знесли
1 Перемістити гілку у підрозділ - Фінансові афери
2 Змінити назву гілки на таку,яка краще відповідає суті оговорення
Ось проект назви
Як віддати свої 500 000 будівельникам на 10 років+взяти кредит в банку на 500000 на 10 років , і віддати отримане за ці кошти житло орендарям...які будуть сплачувати тільки відсотки за користування кредитом...
Або коротко
Як просрати 1 млн грн...
Як вам моя пропозиція?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:18
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
дарма стараєтесь...
як дятел і далі довбатиме
хай вже влізе в ту дупу і врешт заспокоїться
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:59
Долярчик, откуда у тебя вообще деньги? У людей с таким мышлением обычно денег нет в сколько-нибудь значимых размерах, они обычно легко находят способ все деньги свои прое...ть. Ну сколько можно размазывать г0вно по тарелке??
Ну ведь все до предела просто - чтоб твоя схема работала, нужно выполнение единственного условия: ВЕЛИЧИНА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА ПО ИПОТЕКЕ(ТЕЛО+ПРОЦЕНТЫ) БЫЛА МЕНЬШЕ ПЛАТЕЖА АРЕНДАТОРОВ ЗА СЪЕМ ЭТОГО ЖИЛЬЯ. Но в Украине годовой процент по ипотеке около 14, а арендодатели считают за счастье получать 6-8% в год от текущей рыночной цены готового жилья. Разница вдвое! И не в твою пользу.
Может в какой-то другой стране схема и работает. Даже не "может", а точно есть такие страны. Но не у нас в Украине. По крайней мере для жилья, купленного по рыночным ценам(сюда попадают все новострои и 95% вторички).
Чтоб работало у нас- нужно или ипотеку взять на уровне 5% или квартиру урвать очень дешево на вторичке. Все, на сегодня других вариантов нет. Те единичные варианты, при которых купили что-то микроскопическое по площади и удается выжать с него не 6-8%, а например 20% - это неестественное положение вещей. А все, что неестественно - является временным и в долгосрочной перспективе не может приниматься к рассмотрению.
Додано: Сер 18 лис, 2020 13:11
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Це просто завуальована і прикрашена - моя!
А от щоб справді внести СВОЮ - толкову пропозицію - так "нет ніхто"!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
|