хлоп тотально економить на всьому людському у житті...
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Додано: Сер 18 лис, 2020 13:22
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Сер 18 лис, 2020 13:35
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
А в одній із задач сказано, що беремо 500К в іпотеку, а ще 300 +200К(перший внесок+ремонт) - тобто, квартира коштує 1лям!
Ви ж тих 6-8% рахуєте від ПОВНОЇ вартості квартири - і це правильно, але ми ж то кредит взяли на 500К і тих 14% рахуємо від тих 500К!!!
Тобто, по факту - 7% від ПОВНОЇ вартості квартири.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 18 лис, 2020 13:38
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
А не факт, що я полізу("#явамнічогонеобіцяв!"©)
Я ж просто розмазую по тарілці.... як вище писав Дам'єн
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 18 лис, 2020 14:03
Это самообман. Если 50% вложено своих, а 50% по ипотеке, то и деньги, получаемые от арендаторов нужно тоже делить пополам и только половину пускать на погашение ипотеки. И возвращаемся к тем же 14%.
Если переиначить и взять две квартиры по 500к(одну за свои деньги, а вторую полностью в ипотеку), то причем первая квартира, взятая за свои деньги, к погашению ипотеки по второй???
Додано: Сер 18 лис, 2020 14:04
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