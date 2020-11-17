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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 лис, 2020 13:22
Damien написав:
Долярчик, откуда у тебя вообще деньги? У людей с таким мышлением обычно денег нет в сколько-нибудь значимых размерах, они обычно легко находят способ все деньги свои прое...ть. Ну сколько можно размазывать г0вно по тарелке??
хлоп тотально економить на всьому людському у житті...
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jump
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Додано: Сер 18 лис, 2020 13:35
Damien написав:
Но в Украине годовой процент по ипотеке около 14, а арендодатели считают за счастье получать 6-8% в год от текущей рыночной цены готового жилья. Разница вдвое!
А в одній із задач сказано, що беремо 500К в іпотеку, а ще 300 +200К(перший внесок+ремонт) - тобто, квартира коштує 1лям!
Ви ж тих 6-8% рахуєте від ПОВНОЇ вартості квартири - і це правильно, але ми ж то кредит взяли на 500К і тих 14% рахуємо від тих 500К!!!
Тобто, по факту - 7% від ПОВНОЇ вартості квартири.
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Сер 18 лис, 2020 14:03
Долярчик написав:
Damien написав:
Но в Украине годовой процент по ипотеке около 14, а арендодатели считают за счастье получать 6-8% в год от текущей рыночной цены готового жилья. Разница вдвое!
А в одній із задач сказано, що беремо 500К в іпотеку, а ще 300 +200К(перший внесок+ремонт) - тобто, квартира коштує 1лям!
Ви ж тих 6-8% рахуєте від ПОВНОЇ вартості квартири - і це правильно, але ми ж то кредит взяли на 500К і тих 14% рахуємо від тих 500К!!!
Тобто, по факту - 7% від ПОВНОЇ вартості квартири.
Это самообман. Если 50% вложено своих, а 50% по ипотеке, то и деньги, получаемые от арендаторов нужно тоже делить пополам и только половину пускать на погашение ипотеки. И возвращаемся к тем же 14%.
Если переиначить и взять две квартиры по 500к(одну за свои деньги, а вторую полностью в ипотеку), то каким боком первая квартира, взятая за свои деньги, к погашению ипотеки по второй???
Востаннє редагувалось Damien
в Сер 18 лис, 2020 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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Damien
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Додано: Сер 18 лис, 2020 14:04
Долярчик написав: jump написав:
хай вже влізе в ту
А не факт, що я полізу("#явамнічогонеобіцяв!"©)
Я ж просто розмазую по тарілці.... як вище писав Дам'єн
тареля вже засмерділась...
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jump
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Додано: Сер 18 лис, 2020 14:49
Damien написав: Долярчик написав:
Damien написав:
Но в Украине годовой процент по ипотеке около 14, а арендодатели считают за счастье получать 6-8% в год от текущей рыночной цены готового жилья. Разница вдвое!
А в одній із задач сказано, що беремо 500К в іпотеку, а ще 300 +200К(перший внесок+ремонт) - тобто, квартира коштує 1лям!
Ви ж тих 6-8% рахуєте від ПОВНОЇ вартості квартири - і це правильно, але ми ж то кредит взяли на 500К і тих 14% рахуємо від тих 500К!!!
Тобто, по факту - 7% від ПОВНОЇ вартості квартири.
Это самообман. Если 50% вложено своих, а 50% по ипотеке, то и деньги, получаемые от арендаторов нужно тоже делить пополам и только половину пускать на погашение ипотеки. И возвращаемся к тем же 14%.
Если переиначить и взять две квартиры по 500к(одну за свои деньги, а вторую полностью в ипотеку), то причем первая квартира, взятая за свои деньги, к погашению ипотеки по второй???
Та воно то все так
Але суть в тому, щоб використати кредитне плече.
І загалом, щоб ЧУЖІ(взяті в кредит) гроші - повністю покривались орендарями, а вже свої вкладені гроші - так, вони тупо заморожені/підтримують це кредитне плече і, лише при продажі(колись) квартири, можуть принести прибуток!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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