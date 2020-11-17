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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28293031>
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:22

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Damien написав:Долярчик, откуда у тебя вообще деньги? У людей с таким мышлением обычно денег нет в сколько-нибудь значимых размерах, они обычно легко находят способ все деньги свои прое...ть. Ну сколько можно размазывать г0вно по тарелке??


хлоп тотально економить на всьому людському у житті...
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:35

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Damien написав:Но в Украине годовой процент по ипотеке около 14, а арендодатели считают за счастье получать 6-8% в год от текущей рыночной цены готового жилья. Разница вдвое!

А в одній із задач сказано, що беремо 500К в іпотеку, а ще 300 +200К(перший внесок+ремонт) - тобто, квартира коштує 1лям!
Ви ж тих 6-8% рахуєте від ПОВНОЇ вартості квартири - і це правильно, але ми ж то кредит взяли на 500К і тих 14% рахуємо від тих 500К!!! ;)
Тобто, по факту - 7% від ПОВНОЇ вартості квартири. ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:38

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  jump написав:хай вже влізе в ту

А не факт, що я полізу("#явамнічогонеобіцяв!"©)
Я ж просто розмазую по тарілці.... як вище писав Дам'єн :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:03

  Долярчик написав:
  Damien написав:Но в Украине годовой процент по ипотеке около 14, а арендодатели считают за счастье получать 6-8% в год от текущей рыночной цены готового жилья. Разница вдвое!

А в одній із задач сказано, що беремо 500К в іпотеку, а ще 300 +200К(перший внесок+ремонт) - тобто, квартира коштує 1лям!
Ви ж тих 6-8% рахуєте від ПОВНОЇ вартості квартири - і це правильно, але ми ж то кредит взяли на 500К і тих 14% рахуємо від тих 500К!!! ;)
Тобто, по факту - 7% від ПОВНОЇ вартості квартири. ;)

Это самообман. Если 50% вложено своих, а 50% по ипотеке, то и деньги, получаемые от арендаторов нужно тоже делить пополам и только половину пускать на погашение ипотеки. И возвращаемся к тем же 14%.
Если переиначить и взять две квартиры по 500к(одну за свои деньги, а вторую полностью в ипотеку), то каким боком первая квартира, взятая за свои деньги, к погашению ипотеки по второй???
Востаннє редагувалось Damien в Сер 18 лис, 2020 14:46, всього редагувалось 1 раз.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:04

  Долярчик написав:
  jump написав:хай вже влізе в ту

А не факт, що я полізу("#явамнічогонеобіцяв!"©)
Я ж просто розмазую по тарілці.... як вище писав Дам'єн :mrgreen:


тареля вже засмерділась... :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:49

  Damien написав:
  Долярчик написав:
  Damien написав:Но в Украине годовой процент по ипотеке около 14, а арендодатели считают за счастье получать 6-8% в год от текущей рыночной цены готового жилья. Разница вдвое!

А в одній із задач сказано, що беремо 500К в іпотеку, а ще 300 +200К(перший внесок+ремонт) - тобто, квартира коштує 1лям!
Ви ж тих 6-8% рахуєте від ПОВНОЇ вартості квартири - і це правильно, але ми ж то кредит взяли на 500К і тих 14% рахуємо від тих 500К!!! ;)
Тобто, по факту - 7% від ПОВНОЇ вартості квартири. ;)

Это самообман. Если 50% вложено своих, а 50% по ипотеке, то и деньги, получаемые от арендаторов нужно тоже делить пополам и только половину пускать на погашение ипотеки. И возвращаемся к тем же 14%.
Если переиначить и взять две квартиры по 500к(одну за свои деньги, а вторую полностью в ипотеку), то причем первая квартира, взятая за свои деньги, к погашению ипотеки по второй???

Та воно то все так :wink:
Але суть в тому, щоб використати кредитне плече.
І загалом, щоб ЧУЖІ(взяті в кредит) гроші - повністю покривались орендарями, а вже свої вкладені гроші - так, вони тупо заморожені/підтримують це кредитне плече і, лише при продажі(колись) квартири, можуть принести прибуток!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:36

  Damien написав:
  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:Наскільки памятаю одним з фундаментальних каменів на якому Ви будували свої економічні розрахунки по іпотеці був знецінення гривні в довгому періоді..

Те, що я тут "набудував" на початку гілки - це типу, як законопроект, до якого потрібно внести цілу купу поправок, щоб цей закон нормально працював!
Наразі, він ще зовсім сирий і недоопрацьований!
І тому він внесений сюди на поправки :)
А Ви(всі) - тільки й балачок про нього, що він не правильний і т. п. - а вносити поправки в нього - щось не густо пропозицій! :)

ДумайТЕ! :)

Долярчик, откуда у тебя вообще деньги? У людей с таким мышлением обычно денег нет в сколько-нибудь значимых размерах, они обычно легко находят способ все деньги свои прое...ть. Ну сколько можно размазывать г0вно по тарелке??
Ну ведь все до предела просто - чтоб твоя схема работала, нужно выполнение единственного условия: ВЕЛИЧИНА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА ПО ИПОТЕКЕ(ТЕЛО+ПРОЦЕНТЫ) БЫЛА МЕНЬШЕ ПЛАТЕЖА АРЕНДАТОРОВ ЗА СЪЕМ ЭТОГО ЖИЛЬЯ. Но в Украине годовой процент по ипотеке около 14, а арендодатели считают за счастье получать 6-8% в год от текущей рыночной цены готового жилья. Разница вдвое! И не в твою пользу.
Может в какой-то другой стране схема и работает. Даже не "может", а точно есть такие страны. Но не у нас в Украине. По крайней мере для жилья, купленного по рыночным ценам(сюда попадают все новострои и 95% вторички).
Чтоб работало у нас- нужно или ипотеку взять на уровне 5% или квартиру урвать очень дешево на вторичке. Все, на сегодня других вариантов нет. Те единичные варианты, при которых купили что-то микроскопическое по площади и удается выжать с него не 6-8%, а например 20% - это неестественное положение вещей. А все, что неестественно - является временным и в долгосрочной перспективе не может приниматься к рассмотрению.

Долярчик хоче обіграти казіно.
Запасаємся попкорном.
До речі, як там В2В, обіграв? Скільки виграв?
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:38

  jump написав:
  Damien написав:Долярчик, откуда у тебя вообще деньги? У людей с таким мышлением обычно денег нет в сколько-нибудь значимых размерах, они обычно легко находят способ все деньги свои прое...ть. Ну сколько можно размазывать г0вно по тарелке??


хлоп тотально економить на всьому людському у житті...

доїв тещу і об"їдав тестя,
то "помогли" відселится в "своє"
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:39

  Damien написав:
  Долярчик написав:
  Damien написав:Но в Украине годовой процент по ипотеке около 14, а арендодатели считают за счастье получать 6-8% в год от текущей рыночной цены готового жилья. Разница вдвое!

А в одній із задач сказано, що беремо 500К в іпотеку, а ще 300 +200К(перший внесок+ремонт) - тобто, квартира коштує 1лям!
Ви ж тих 6-8% рахуєте від ПОВНОЇ вартості квартири - і це правильно, але ми ж то кредит взяли на 500К і тих 14% рахуємо від тих 500К!!! ;)
Тобто, по факту - 7% від ПОВНОЇ вартості квартири. ;)

Это самообман. Если 50% вложено своих, а 50% по ипотеке, то и деньги, получаемые от арендаторов нужно тоже делить пополам и только половину пускать на погашение ипотеки. И возвращаемся к тем же 14%.
Если переиначить и взять две квартиры по 500к(одну за свои деньги, а вторую полностью в ипотеку), то каким боком первая квартира, взятая за свои деньги, к погашению ипотеки по второй???

розрахунок на те, що іпотека вжух ціни в космас, а курс гривні ПА50, і Долярчик "робить всіх разом"

Або продасть тещину квартиру та буде здавати тещі і тещі свою "прелісць" за долярчики.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:53

  flyman написав:
  jump написав:
  Damien написав:Долярчик, откуда у тебя вообще деньги? У людей с таким мышлением обычно денег нет в сколько-нибудь значимых размерах, они обычно легко находят способ все деньги свои прое...ть. Ну сколько можно размазывать г0вно по тарелке??


хлоп тотально економить на всьому людському у житті...

доїв тещу і об"їдав тестя,
то "помогли" відселится в "своє"

Брехня!
1.Скидались кошти в "загальний казан" з якого їли всі!
2.Нікуя(фінансово) вони не допомогли!(нема в пенсіонерів грошей, в яких були ніщенські зарплати)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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