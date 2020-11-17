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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 лис, 2020 18:26
flyman написав:
доїв тещу і об"їдав тестя,
кума ви корову доїли? ні але доїдаемо.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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