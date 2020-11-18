кума ви корову доїли? ні але доїдаемо.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 лис, 2020 18:26
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 18 лис, 2020 20:23
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 19 лис, 2020 11:05
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 19 лис, 2020 12:57
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:48
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
До речі, аренда трошки впала, а іпотечні ставки середні десь 14% в грн. Крім того, строки експозиції квартир під оренду виросли...тому повторюсь: або іпотека, або кайфуєте ))
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:57
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Трохи не так
"Або кайфуєте, або берете іпотеку і гаруєте!"
Як гофорить Євген Черняк - тільки ЄБШ 24/7! Тільки вперед!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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