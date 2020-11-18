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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 18:26

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  flyman написав:доїв тещу і об"їдав тестя,
кума ви корову доїли? ні але доїдаемо.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:23

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:05

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 12:57

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:48

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

До речі, аренда трошки впала, а іпотечні ставки середні десь 14% в грн. Крім того, строки експозиції квартир під оренду виросли...тому повторюсь: або іпотека, або кайфуєте ))
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:57

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Sidus написав:або іпотека, або кайфуєте

Трохи не так :)
"Або кайфуєте, або берете іпотеку і гаруєте!" :D
Як гофорить Євген Черняк - тільки ЄБШ 24/7! Тільки вперед!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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