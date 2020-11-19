кума ви корову доїли? ні але доїдаемо.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 лис, 2020 18:26
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 18 лис, 2020 20:23
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 19 лис, 2020 11:05
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 19 лис, 2020 12:57
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:48
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
До речі, аренда трошки впала, а іпотечні ставки середні десь 14% в грн. Крім того, строки експозиції квартир під оренду виросли...тому повторюсь: або іпотека, або кайфуєте ))
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:57
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Трохи не так
"Або кайфуєте, або берете іпотеку і гаруєте!"
Як гофорить Євген Черняк - тільки ЄБШ 24/7! Тільки вперед!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 19 лис, 2020 23:10
То чого ж ви соромитесь
Ви ж як топікстартер можете змінити назву теми
і перенести її туди де їй місце..
В чому проблема?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 19 лис, 2020 23:42
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Проблема в тому, що ідея РЕАЛЬНА(але в країні-агресора), а в нас треба ще щоб понизили %% по іпотеці, а орендні ставки щоб повернулись до карантинних!
От і чекамссссссс
Просто думав, що є в когось кращі ідеї, або доповнення до моєї
Наприклад, от в нас цілком реально взяти в іпотеку 3-кімнатну і зробити хостел, або 3 студії і здавати подобово!
І все реально працює!(після карантину)
Але це для тих, хто хоче мати такий АКТИВНИЙ бізнес, а от щоб мати хоч напів-пасивний - тут треба думати!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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