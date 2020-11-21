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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 18:26

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  flyman написав:доїв тещу і об"їдав тестя,
кума ви корову доїли? ні але доїдаемо.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:23

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:05

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 12:57

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:48

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

До речі, аренда трошки впала, а іпотечні ставки середні десь 14% в грн. Крім того, строки експозиції квартир під оренду виросли...тому повторюсь: або іпотека, або кайфуєте ))
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:57

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Sidus написав:або іпотека, або кайфуєте

Трохи не так :)
"Або кайфуєте, або берете іпотеку і гаруєте!" :D
Як гофорить Євген Черняк - тільки ЄБШ 24/7! Тільки вперед!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 23:10

  Долярчик написав:
  budivelnik написав:
  Долярчик написав:щось не густо пропозицій!
Я ж вже пропонував-а ви наскаржились і пропозиції знесли
1 Перемістити гілку у підрозділ - Фінансові афери
2 Змінити назву гілки на таку,яка краще відповідає суті оговорення
Ось проект назви
Як віддати свої 500 000 будівельникам на 10 років+взяти кредит в банку на 500000 на 10 років , і віддати отримане за ці кошти житло орендарям...які будуть сплачувати тільки відсотки за користування кредитом...

Або коротко
Як просрати 1 млн грн...

Як вам моя пропозиція?

Це просто завуальована і прикрашена - моя! :)

А от щоб справді внести СВОЮ - толкову пропозицію - так "нет ніхто"! :)
То чого ж ви соромитесь
Ви ж як топікстартер можете змінити назву теми
і перенести її туди де їй місце..
В чому проблема?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 23:42

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  budivelnik написав:В чому проблема?

Проблема в тому, що ідея РЕАЛЬНА(але в країні-агресора), а в нас треба ще щоб понизили %% по іпотеці, а орендні ставки щоб повернулись до карантинних!
От і чекамссссссс :)

Просто думав, що є в когось кращі ідеї, або доповнення до моєї ;)

Наприклад, от в нас цілком реально взяти в іпотеку 3-кімнатну і зробити хостел, або 3 студії і здавати подобово!
І все реально працює!(після карантину)
Але це для тих, хто хоче мати такий АКТИВНИЙ бізнес, а от щоб мати хоч напів-пасивний - тут треба думати!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:18

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:41

10 способів для долярчика

https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 28293031
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