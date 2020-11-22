От бачите - і тут за 4р. окупність(і таке часто можна зустріти в країні-агресора)
На такий бізнес і іпотеку не шкода взяти!
А в Україні - на 10р. окупності годі вийти!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 лис, 2020 22:53
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
Додано: Пон 23 лис, 2020 14:20
От бачите - і тут за 4р. окупність(і таке часто можна зустріти в країні-агресора)
На такий бізнес і іпотеку не шкода взяти!
А в Україні - на 10р. окупності годі вийти!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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