От бачите - і тут за 4р. окупність(і таке часто можна зустріти в країні-агресора)
На такий бізнес і іпотеку не шкода взяти!
А в Україні - на 10р. окупності годі вийти!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 лис, 2020 22:53
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
Додано: Пон 23 лис, 2020 14:20
От бачите - і тут за 4р. окупність(і таке часто можна зустріти в країні-агресора)
На такий бізнес і іпотеку не шкода взяти!
А в Україні - на 10р. окупності годі вийти!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 23 лис, 2020 15:03
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Кажу ж тут всім - підкидайте ідеї - бо гроші мені вже з усіх "чайників" насипають!
Якщо всіх "чайників" зібрати до купи, то можу кредитів набрати на 2-3 лями грн!
Тож панове, ідеї в студію! (але такі, щоб ще й профіт був! )
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:56
Долярчик, шо це Ви нам від Поляка підсовуєте?
Шо там реально?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:24
кредитка з грейсом, закупитися на гуртовні, так щоб через РРО проходило...
погашення комісія 2,5%... орендарі оплатять
свідкам секти курсу ПА30 халявні умови
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 24 лис, 2020 08:32
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 25 лис, 2020 12:42
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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