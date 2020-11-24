RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 22:53

Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3686
З нами з: 22.12.16
Подякував: 285 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 14:20

  proftpd66 написав:

От бачите - і тут за 4р. окупність(і таке часто можна зустріти в країні-агресора)
На такий бізнес і іпотеку не шкода взяти! ;)

А в Україні - на 10р. окупності годі вийти! :roll:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9039
З нами з: 19.10.15
Подякував: 551 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:03

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Кажу ж тут всім - підкидайте ідеї :) - бо гроші мені вже з усіх "чайників" насипають!
Якщо всіх "чайників" зібрати до купи, то можу кредитів набрати на 2-3 лями грн! :D
Зображення
Тож панове, ідеї в студію! :mrgreen: (але такі, щоб ще й профіт був! ) :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9039
З нами з: 19.10.15
Подякував: 551 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:56

Долярчик, шо це Ви нам від Поляка підсовуєте?
Шо там реально?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35215
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1760 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:24

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, шо це Ви нам від Поляка підсовуєте?
Шо там реально?

кредитка з грейсом, закупитися на гуртовні, так щоб через РРО проходило...
погашення комісія 2,5%... орендарі оплатять
свідкам секти курсу ПА30 халявні умови
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22229
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1621 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 08:32

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9039
З нами з: 19.10.15
Подякував: 551 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 12:42

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9039
З нами з: 19.10.15
Подякував: 551 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 29303132
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90963)
25.11.2020 12:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.