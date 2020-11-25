Додано: Сер 25 лис, 2020 23:43

Долярчик ви так і не вказали локацію = місце = адресу , тип забудови ( 2-3 поверхи, 5 чи 12-15 ?) , Відстань до найближчого ВУЗу , до Спортлайфу, до Ринку, до ТРЦ, до парку , відстань від транзитної дороги в метрах ,

без цього все це обговорення не має сенсу ...

"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України