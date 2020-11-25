по чутках РФ значно спростило процедуру отримання громадянства, спробуйте і запускайте . Тільки є одне НО , сенс є тільки в Москві тобто в тому колі що до МКАД ( Московська Кольцева Авто Дорога) , нууу максимум пару станцій метро за МКАД
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Додано: Сер 25 лис, 2020 23:48
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
Додано: Сер 25 лис, 2020 23:51
по чутках РФ значно спростило процедуру отримання громадянства, спробуйте і запускайте . Тільки є одне НО , сенс є тільки в Москві тобто в тому колі що до МКАД ( Московська Кольцева Авто Дорога) , нууу максимум пару станцій метро за МКАД
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 26 лис, 2020 00:42
yama
Ну ок - нехай лише в 1 місті.
А в нас - лише подобовка може вийти в 0/або прибуток, і то лише до/після карантину!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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