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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:48

Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:51

  Долярчик написав:
  budivelnik написав:В чому проблема?

Проблема в тому, що ідея РЕАЛЬНА(але в країні-агресора), - треба думати!
по чутках РФ значно спростило процедуру отримання громадянства, спробуйте і запускайте . Тільки є одне НО , сенс є тільки в Москві тобто в тому колі що до МКАД ( Московська Кольцева Авто Дорога) , нууу максимум пару станцій метро за МКАД :oops:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 00:42

yama
Ну ок - нехай лише в 1 місті.
А в нас - лише подобовка може вийти в 0/або прибуток, і то лише до/після карантину!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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