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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:48

Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:51

  Долярчик написав:
  budivelnik написав:В чому проблема?

Проблема в тому, що ідея РЕАЛЬНА(але в країні-агресора), - треба думати!
по чутках РФ значно спростило процедуру отримання громадянства, спробуйте і запускайте . Тільки є одне НО , сенс є тільки в Москві тобто в тому колі що до МКАД ( Московська Кольцева Авто Дорога) , нууу максимум пару станцій метро за МКАД :oops:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 00:42

yama
Ну ок - нехай лише в 1 місті.
А в нас - лише подобовка може вийти в 0/або прибуток, і то лише до/після карантину!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:44

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:43

  EnotBegemot написав:
  Libo написав:
  Serg-ik написав:Надо сначала разобраться почему снижаются темпы строительства
-строители устали
-закончился цемент
-покупатель меньше несёт денег на финансирование стройки, потому меньше строят
-застройщик строит за свои, прогнозирует падение спроса, потому меньше строит


Ребята, сейчас застройщики такие жирные коты, у них столько в офшорах, такие возможности в банковском секторе, что они запроста могут строить за свои и вам продавать. Но вы их разбаловали. А зачем за свои? :shock: Если эти лохи нас бесплатно кредитуют да еще каждого второго вообще можно кинуть. :lol:
Если вы вспомните, то правило за свои вводилось в нищие 90-е, когда мы все были бедными. А сейчас у нас $140 млрд. в офшорах и на зарубежным счетах. 10 тыщ киян в год зарабатывают более $1 млн. И при этом говорят, нет денег на котлован. О чем вы?! Очнитесь. Вы всё проспали. Уже далеко не 90-е. :x


Падение спроса на котлованы видно невооруженным взглядом. В почти готовых комплексах есть предложения ликвидных планировок,чего не наблюдалось в 15-18 годах.
А так как все стройкомпании это пирамиды в том или ином виде, то если несут меньше кеша - соответственно и медленнее стройка идет. Свое они закидывать не спешат


поддерживаю

Libo, если ты настроишь много метров, то кто это купит?
оффшора, про которую ты написал тебе дает свободы, ты можешь деньги инвестировать в портфели, у денег большая волотильность.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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