по чутках РФ значно спростило процедуру отримання громадянства, спробуйте і запускайте . Тільки є одне НО , сенс є тільки в Москві тобто в тому колі що до МКАД ( Московська Кольцева Авто Дорога) , нууу максимум пару станцій метро за МКАД
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 лис, 2020 23:48
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Сер 25 лис, 2020 23:51
по чутках РФ значно спростило процедуру отримання громадянства, спробуйте і запускайте . Тільки є одне НО , сенс є тільки в Москві тобто в тому колі що до МКАД ( Московська Кольцева Авто Дорога) , нууу максимум пару станцій метро за МКАД
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 26 лис, 2020 00:42
yama
Ну ок - нехай лише в 1 місті.
А в нас - лише подобовка може вийти в 0/або прибуток, і то лише до/після карантину!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 26 лис, 2020 15:44
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 26 лис, 2020 18:43
поддерживаю
Libo, если ты настроишь много метров, то кто это купит?
оффшора, про которую ты написал тебе дает свободы, ты можешь деньги инвестировать в портфели, у денег большая волотильность.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:33
я вам про локацію , а ви мені про подобовку
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:25
где он их хранил? говорят, что надо арендовать 20лет офисное помещение с охраной и там спрятать сейф. Либо надеяться, что ячейку не украдут, что может быть. Или по решения суда конфискуют.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:38
нарешті "долярів" візьмуть на карандаш
https://news.finance.ua/ua/news/-/48297 ... o-tse-dast
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:42
Крок за кром добираться до лендлордів.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|