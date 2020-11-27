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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 лис, 2020 23:48
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: Сер 25 лис, 2020 23:51
Долярчик написав: budivelnik написав:
В чому проблема?
Проблема в тому, що ідея РЕАЛЬНА(але в країні-агресора), - треба думати!
по чутках РФ значно спростило процедуру отримання громадянства, спробуйте і запускайте . Тільки є одне НО , сенс є тільки в Москві тобто в тому колі що до МКАД ( Московська Кольцева Авто Дорога) , нууу максимум пару станцій метро за МКАД
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Додано: Чет 26 лис, 2020 18:43
EnotBegemot написав: Libo написав: Serg-ik написав:
Надо сначала разобраться почему снижаются темпы строительства
-строители устали
-закончился цемент
-покупатель меньше несёт денег на финансирование стройки, потому меньше строят
-застройщик строит за свои, прогнозирует падение спроса, потому меньше строит
Ребята, сейчас застройщики такие жирные коты, у них столько в офшорах, такие возможности в банковском секторе, что они запроста могут строить за свои и вам продавать. Но вы их разбаловали. А зачем за свои?
Если эти лохи нас бесплатно кредитуют да еще каждого второго вообще можно кинуть.
Если вы вспомните, то правило за свои вводилось в нищие 90-е, когда мы все были бедными. А сейчас у нас $140 млрд. в офшорах и на зарубежным счетах. 10 тыщ киян в год зарабатывают более $1 млн.
И при этом говорят, нет денег на котлован. О чем вы?! Очнитесь. Вы всё проспали. Уже далеко не 90-е.
Падение спроса на котлованы видно невооруженным взглядом. В почти готовых комплексах есть предложения ликвидных планировок,чего не наблюдалось в 15-18 годах.
А так как все стройкомпании это пирамиды в том или ином виде, то если несут меньше кеша - соответственно и медленнее стройка идет. Свое они закидывать не спешат
поддерживаюLibo
, если ты настроишь много метров, то кто это купит?
оффшора, про которую ты написал
тебе дает свободы, ты можешь деньги инвестировать в портфели, у денег большая волотильность.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:33
Долярчик написав:yama
Ну ок - нехай лише в 1 місті.
А в нас - лише подобовка може вийти в 0/або прибуток, і то лише до/після карантину!
я вам про локацію , а ви мені про подобовку
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:25
Прохожий написав: kingkongovets написав:
господа ведущие эксперты в области инвестиций, рассуждающие о преимуществах вложений в недвигу, золото, ценные бумаги и депо, вы забываете о еще одной возможности тупиковать добычу - это инвестиции в произведения искусства, или как это еще называют те, кто этим занимается - собирательство
да, кэшфло оно не генерируют и требует определенных знаний - впрочем как и недвига - но зато в паре со вложением в востребованную недвигу образует вполне себе надежную и диверсифицированную инвестиционную корзину
кстати один мой дружбан в начале 00х запрыгнул в монеты[youtube]
на сегодня за пару-тройку правильных монет из его коллекции можно легко купить 2к в РТ/ДХ/ТТ/Тетрисе на выбор, еще и на ремонт останется)
где он их хранил? говорят, что надо арендовать 20лет офисное помещение с охраной и там спрятать сейф. Либо надеяться, что ячейку не украдут, что может быть. Или по решения суда конфискуют.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:38
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:42
Крок за кром добираться до лендлордів.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 08:30
rjkz написав: Прохожий написав: kingkongovets написав:
господа ведущие эксперты в области инвестиций, рассуждающие о преимуществах вложений в недвигу, золото, ценные бумаги и депо, вы забываете о еще одной возможности тупиковать добычу - это инвестиции в произведения искусства, или как это еще называют те, кто этим занимается - собирательство
да, кэшфло оно не генерируют и требует определенных знаний - впрочем как и недвига - но зато в паре со вложением в востребованную недвигу образует вполне себе надежную и диверсифицированную инвестиционную корзину
кстати один мой дружбан в начале 00х запрыгнул в монеты
на сегодня за пару-тройку правильных монет из его коллекции можно легко купить 2к в РТ/ДХ/ТТ/Тетрисе на выбор, еще и на ремонт останется)
Как по мне - "совет так себе" (ТМ Прохожий).
На самом деле, в Украине очень непросто "выйти" из такого актива, если нет близкого скупщика, который возьмет в лучшем случае 10% от реальной цены.
Это что касается монет. По ним есть каталоги хотя-бы.Да и то - не факт, что ее купят. Дал знакомому, чтобы продал монету, она проходила по западным аукционам в диапазоне 300-460 баксов (это считается недорогая), в рашке раз засветилась около 300. Максимум что предложили в Украине - 1600 грн да и то потом передумали и предложили 1100.С картинами вообще беда - если есть подпись и искуствоведческая экспертиза подтвердит подлинность
, то продать ее за какую-то сумму хоть и сложно, но можно. Внутри страны, где спрос низкий и цены низкие. А вывезти легально практически нереально. У меня знакомый художник СВОИ картины не мог нормально вывезти.
На виолити какой-то сюр - я конечно не специалист
, но за то что там выставляют давать СОТНИ баксов (а порой и гривен) просто смешно.
Я не спорю, что антиквариат и монеты - это то на чем кто-то делает некислые деньги, но во-первых, их единицы, а во-вторых, они как-раз и делают деньги за счет того, что скупают дешево потому что их рынок и мало кто знает истинную цену. На западе есть услуги экспертов, которые могут дать оценку и от нее уже можно "плясать".
rjkz написав:С картинами вообще беда - если есть подпись и искуствоведческая экспертиза подтвердит подлинность
монеты клипают с 80-х. Сделать поделку монеты легко. Защита сертификата: это не знаю, можно сертификат подделать. А если монеты будет без сертификата?
старинный монеты имеют потертость, которую, нельзя или сложно подделать. Они были в обращении.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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