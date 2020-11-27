Так я Вам про те, що злить, що на своїй, Богом даній землі таке не виходить, як в якихось "задрипаних москалів"!
п. с.
Я хочу працювати/створювати бізнес на своїй землі!
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Додано: Суб 28 лис, 2020 11:16
Так я Вам про те, що злить, що на своїй, Богом даній землі таке не виходить, як в якихось "задрипаних москалів"!
п. с.
Я хочу працювати/створювати бізнес на своїй землі!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 28 лис, 2020 11:24
Тобто ти вважаєш що на своїй землі треба рекламувати москальські афери?
Ти б поняття - створювати
не ототожнював поняттю - вкрасти...
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http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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