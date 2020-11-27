Так я Вам про те, що злить, що на своїй, Богом даній землі таке не виходить, як в якихось "задрипаних москалів"!
п. с.
Я хочу працювати/створювати бізнес на своїй землі!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 лис, 2020 11:16
Так я Вам про те, що злить, що на своїй, Богом даній землі таке не виходить, як в якихось "задрипаних москалів"!
п. с.
Я хочу працювати/створювати бізнес на своїй землі!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 28 лис, 2020 11:24
Тобто ти вважаєш що на своїй землі треба рекламувати москальські афери?
Ти б поняття - створювати
не ототожнював поняттю - вкрасти...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 28 лис, 2020 16:58
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Чому афери - якщо ті кейси реально працюють(там все розжовують)
Чому вкрасти, якщо я тільки ідею хочу запозичити?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 28 лис, 2020 17:49
Розжовую для долярчиків
1 В Європі , частенько буває так, що знімати квартиру(будинок) в оренду - деколи дорожче ніж викупити цей будинок/квартиру у власність..
Тобто , місячний платіж за оренду - вищий ніж місчний платіж за викуп....
Ніби не логічно..але насправді,коли людина живе і викупляє - це змушує її більш відповідально відноситись до користування житлом і зайвий раз його не паскудити.
2 При цьому, така політика банків приводить до того , що відсутня прокладка глистів,яка хоче
а - взяти в кредит квартиру
б - віддати її в оренду і оплатити кредит орендними платежами.
Це правильно , бо ті кому ця квартира потрібна-економлять на платежах ,які від них хочуть отримати різні там доляросісі...
Зрозумів чого афери і чого твої пропозиції це пропозиції доляросіся?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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