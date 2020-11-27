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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:16

  yama написав:
  Долярчик написав:yama
Ну ок - нехай лише в 1 місті.
А в нас - лише подобовка може вийти в 0/або прибуток, і то лише до/після карантину!

я вам про локацію , а ви мені про подобовку :D

Так я Вам про те, що злить, що на своїй, Богом даній землі таке не виходить, як в якихось "задрипаних москалів"! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
п. с.
Я хочу працювати/створювати бізнес на своїй землі!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:24

  Долярчик написав:що на своїй, Богом даній землі таке не виходить, як в якихось "задрипаних москалів"
Тобто ти вважаєш що на своїй землі треба рекламувати москальські афери?

Ти б поняття - створювати
не ототожнював поняттю - вкрасти...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:58

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  budivelnik написав:москальські афери?

Чому афери - якщо ті кейси реально працюють(там все розжовують)
  budivelnik написав:вкрасти

Чому вкрасти, якщо я тільки ідею хочу запозичити?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 17:49

  Долярчик написав:
  budivelnik написав:москальські афери?

Чому афери - якщо ті кейси реально працюють(там все розжовують)
  budivelnik написав:вкрасти

Чому вкрасти, якщо я тільки ідею хочу запозичити?
Розжовую для долярчиків
1 В Європі , частенько буває так, що знімати квартиру(будинок) в оренду - деколи дорожче ніж викупити цей будинок/квартиру у власність..
Тобто , місячний платіж за оренду - вищий ніж місчний платіж за викуп....
Ніби не логічно..але насправді,коли людина живе і викупляє - це змушує її більш відповідально відноситись до користування житлом і зайвий раз його не паскудити.
2 При цьому, така політика банків приводить до того , що відсутня прокладка глистів,яка хоче
а - взяти в кредит квартиру
б - віддати її в оренду і оплатити кредит орендними платежами.
Це правильно , бо ті кому ця квартира потрібна-економлять на платежах ,які від них хочуть отримати різні там доляросісі...

Зрозумів чого афери і чого твої пропозиції це пропозиції доляросіся?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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