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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:16

  yama написав:
  Долярчик написав:yama
Ну ок - нехай лише в 1 місті.
А в нас - лише подобовка може вийти в 0/або прибуток, і то лише до/після карантину!

я вам про локацію , а ви мені про подобовку :D

Так я Вам про те, що злить, що на своїй, Богом даній землі таке не виходить, як в якихось "задрипаних москалів"! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
п. с.
Я хочу працювати/створювати бізнес на своїй землі!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:24

  Долярчик написав:що на своїй, Богом даній землі таке не виходить, як в якихось "задрипаних москалів"
Тобто ти вважаєш що на своїй землі треба рекламувати москальські афери?

Ти б поняття - створювати
не ототожнював поняттю - вкрасти...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:58

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  budivelnik написав:москальські афери?

Чому афери - якщо ті кейси реально працюють(там все розжовують)
  budivelnik написав:вкрасти

Чому вкрасти, якщо я тільки ідею хочу запозичити?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 17:49

  Долярчик написав:
  budivelnik написав:москальські афери?

Чому афери - якщо ті кейси реально працюють(там все розжовують)
  budivelnik написав:вкрасти

Чому вкрасти, якщо я тільки ідею хочу запозичити?
Розжовую для долярчиків
1 В Європі , частенько буває так, що знімати квартиру(будинок) в оренду - деколи дорожче ніж викупити цей будинок/квартиру у власність..
Тобто , місячний платіж за оренду - вищий ніж місчний платіж за викуп....
Ніби не логічно..але насправді,коли людина живе і викупляє - це змушує її більш відповідально відноситись до користування житлом і зайвий раз його не паскудити.
2 При цьому, така політика банків приводить до того , що відсутня прокладка глистів,яка хоче
а - взяти в кредит квартиру
б - віддати її в оренду і оплатити кредит орендними платежами.
Це правильно , бо ті кому ця квартира потрібна-економлять на платежах ,які від них хочуть отримати різні там доляросісі...

Зрозумів чого афери і чого твої пропозиції це пропозиції доляросіся?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:18

budivelnik
До цього треба відноситись, як до бізнесу!
Тобто, інвестор хоче інвестувати в таке, як в бізнес - відповідно і хоче мати зиск з своїх інвестицій!
Він(інвестор) вкладає/ризикує ж і своєї шмат скирди, на відміну від якого - орендарі НЕ мають на перший внесок, або тупо не хочуть купувати, а їм подобається орендувати!
Тут - взаємовигода має бути! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:37

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Долярчик написав:До цього треба відноситись, як до бізнесу!
1 Так бізнес створюють роками , а не риються по помийкам вишуковуючи різних там гонт чи емемешників....
2 Фраза
сплачує хтось - а ми кайфуєм
Зовсім не відповідає канонам бізнесу , канонам бізнесу відповідає інша фраза
Заробляєш сам і кайфуєш..

Тепер розумієш чого бідний?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:58

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  budivelnik написав:В Європі , частенько буває так, що знімати квартиру(будинок) в оренду - деколи дорожче ніж викупити цей будинок/квартиру у власність..
Ви були в Європі? Орендували там? :mrgreen:
Моя донька і брат в Німеччині. Донька тільки завершує магістратуру в німецькому універі, а брат вже понад 15 років, вже німець, айтишник, з дуже пристойною зарплатнею. Донька, ясна річ, студентка практикантка, орендує то там, то в іншому місті , і розказує про те, як воно там. Купити цей будинок взагалі нема ніякої можливості, бо власник ніколи не його продасть.
Брат, досить вже забезпечена людина, але ще вагається на тему: - купувати, чи ні? Купівля однозначно пов'язана з кредитом на не один десяток років...Хоча кредитні відсотки там смішні, в порівнянні з нашими, але, поки що, орендує житло, і каже, що купівлю ще не потягне.

Треба відзначити ще таке, що в Європі оренда суцільно офіційна, тобто контракт, податки, і це відбивається на вартості оренди, але, все ж таки, оренда більш краща, ніж купівля
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Суб 28 лис, 2020 20:23, всього редагувалось 2 разів.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:15

  budivelnik написав:
  Долярчик написав:
  budivelnik написав:москальські афери?

Чому афери - якщо ті кейси реально працюють(там все розжовують)
  budivelnik написав:вкрасти

Чому вкрасти, якщо я тільки ідею хочу запозичити?
Розжовую для долярчиків
1 В Європі , частенько буває так, що знімати квартиру(будинок) в оренду - деколи дорожче ніж викупити цей будинок/квартиру у власність..
Тобто , місячний платіж за оренду - вищий ніж місчний платіж за викуп....
Ніби не логічно..але насправді,коли людина живе і викупляє - це змушує її більш відповідально відноситись до користування житлом і зайвий раз його не паскудити.
2 При цьому, така політика банків приводить до того , що відсутня прокладка глистів,яка хоче
а - взяти в кредит квартиру
б - віддати її в оренду і оплатити кредит орендними платежами.
Це правильно , бо ті кому ця квартира потрібна-економлять на платежах ,які від них хочуть отримати різні там доляросісі...

Зрозумів чого афери і чого твої пропозиції це пропозиції доляросіся?

Якраз таких "глистів" там повно. І банківська і податкова система їх заохочує.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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