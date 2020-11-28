В мене племінницяprotefiks1959 написав:Ви були в Європі? Орендували там?
Моя донька і брат в Німеччині. Донька тільки завершує магістратуру в німецькому універі, а брат вже понад 15 років, вже німець, айтишник, з дуже пристойною зарплатнею. Донька, ясна річ, студентка практикантка, орендує то там, то в іншому місті , і розказує про те, як воно там. Купити цей будинок взагалі нема ніякої можливості, бо власник ніколи не його продасть.
Брат, досить вже забезпечена людина, але ще вагається на тему: - купувати, чи ні? Купівля однозначно пов'язана з кредитом на не один десяток років...Хоча кредитні відсотки там смішні, в порівнянні з нашими, але, поки що, орендує житло, і каже, що купівлю ще не потягне.
Треба відзначити ще таке, що в Європі оренда суцільно офіційна, тобто контракт, податки, і це відбивається на вартості оренди, але, все ж таки, оренда більш краща, ніж купівля
Працює в Голландії , купила будинок в Німеччині....
Правда так як вона це зробила не повністю вкладається в - оренда дорожча ніж покупка в кредит...
Бо купивши , відразу здала в оренду в цьому ж будинку дві кімнати....
Тепер те що вона платила раніше за оренду цього будинку є меншим ніж те що тепер вона платить за кредит з урахуванням коштів які отримує від здачі в оренду частини будинку.