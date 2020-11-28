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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 29 лис, 2020 13:06
protefiks1959 написав: budivelnik написав:
В Європі , частенько буває так, що знімати квартиру(будинок) в оренду - деколи дорожче ніж викупити цей будинок/квартиру у власність..
Ви були в Європі? Орендували там?
Моя донька і брат в Німеччині. Донька тільки завершує магістратуру в німецькому універі, а брат вже понад 15 років, вже німець, айтишник, з дуже пристойною зарплатнею. Донька, ясна річ, студентка практикантка, орендує то там, то в іншому місті , і розказує про те, як воно там. Купити цей будинок взагалі нема ніякої можливості, бо власник ніколи не його продасть.
Брат, досить вже забезпечена людина, але ще вагається на тему: - купувати, чи ні? Купівля однозначно пов'язана з кредитом на не один десяток років...Хоча кредитні відсотки там смішні, в порівнянні з нашими, але, поки що, орендує житло, і каже, що купівлю ще не потягне.
Треба відзначити ще таке, що в Європі оренда суцільно офіційна, тобто контракт, податки, і це відбивається на вартості оренди, але, все ж таки, оренда більш краща, ніж купівля
В мене племінниця
Працює в Голландії , купила будинок в Німеччині....
Правда так як вона це зробила не повністю вкладається в - оренда дорожча ніж покупка в кредит...
Бо купивши , відразу здала в оренду в цьому ж будинку дві кімнати....
Тепер те що вона платила раніше за оренду цього будинку є меншим ніж те що тепер вона платить за кредит з урахуванням коштів які отримує від здачі в оренду частини будинку.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Нед 29 лис, 2020 13:51
Долярчик написав:
Тема "чим відрізняється бізнес на кафешці/продуктовому магазині з найманими працівниками, і бізнесом оренди квартир" так і не розкрита!
Нічим...Тільки я ж не вимагаю від Кабміну зобовязати Банки
а - дати мені дешевий кредит(а бажано взагалі безвідсотковий)Не вимагаю від Кабміну зобовязати будівельників
б - побудувати мені магазин , за кредит отриманий в пункті аНе вимагаю від МВС
в - нагнати в магазин/кафешку покупців, які самі будуть брати товари , класти гроші, привозити той товар який взяли вроздріб оптом з гуртовні, а за різницю між оптовими і роздрібними цінами - гасити банківську позику яку зобовязаний був видати мені
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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