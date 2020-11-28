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орендарі, а Ви - кайфуєте! Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте! + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 32333435 Додано: Нед 29 лис, 2020 13:06 protefiks1959 написав: budivelnik написав: В Європі , частенько буває так, що знімати квартиру(будинок) в оренду - деколи дорожче ніж викупити цей будинок/квартиру у власність.. В Європі , частенько буває так, що знімати квартиру(будинок) в оренду - деколи дорожче ніж викупити цей будинок/квартиру у власність.. Ви були в Європі? Орендували там?

Моя донька і брат в Німеччині. Донька тільки завершує магістратуру в німецькому універі, а брат вже понад 15 років, вже німець, айтишник, з дуже пристойною зарплатнею. Донька, ясна річ, студентка практикантка, орендує то там, то в іншому місті , і розказує про те, як воно там. Купити цей будинок взагалі нема ніякої можливості, бо власник ніколи не його продасть.

Брат, досить вже забезпечена людина, але ще вагається на тему: - купувати, чи ні? Купівля однозначно пов'язана з кредитом на не один десяток років...Хоча кредитні відсотки там смішні, в порівнянні з нашими, але, поки що, орендує житло, і каже, що купівлю ще не потягне.



Треба відзначити ще таке, що в Європі оренда суцільно офіційна, тобто контракт, податки, і це відбивається на вартості оренди, але, все ж таки, оренда більш краща, ніж купівля Ви були в Європі? Орендували там?Моя донька і брат в Німеччині. Донька тільки завершує магістратуру в німецькому універі, а брат вже понад 15 років, вже німець, айтишник, з дуже пристойною зарплатнею. Донька, ясна річ, студентка практикантка, орендує то там, то в іншому місті , і розказує про те, як воно там. Купити цей будинок взагалі нема ніякої можливості, бо власник ніколи не його продасть.Брат, досить вже забезпечена людина, але ще вагається на тему: - купувати, чи ні? Купівля однозначно пов'язана з кредитом на не один десяток років...Хоча кредитні відсотки там смішні, в порівнянні з нашими, але, поки що, орендує житло, і каже, що купівлю ще не потягне.Треба відзначити ще таке, що в Європі оренда суцільно офіційна, тобто контракт, податки, і це відбивається на вартості оренди, але, все ж таки, оренда більш краща, ніж купівля В мене племінниця

Працює в Голландії , купила будинок в Німеччині....

Правда так як вона це зробила не повністю вкладається в - оренда дорожча ніж покупка в кредит...

Бо купивши , відразу здала в оренду в цьому ж будинку дві кімнати....

Тепер те що вона платила раніше за оренду цього будинку є меншим ніж те що тепер вона платить за кредит з урахуванням коштів які отримує від здачі в оренду частини будинку. В мене племінницяПрацює в Голландії , купила будинок в Німеччині....Правда так як вона це зробила не повністю вкладається в -Бо купивши , відразу здала в оренду в цьому ж будинку дві кімнати....Тепер те що вона платила раніше за оренду цього будинку є меншим ніж те що тепер вона платить за кредит з урахуванням коштів які отримує від здачі в оренду частини будинку. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23597 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2457 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 13:40 Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте! Тема "чим відрізняється бізнес на кафешці/продуктовому магазині з найманими працівниками, і бізнесом оренди квартир" так і не розкрита! ДумайТЕ!

ДійТЕ! БагатійТЕ! Долярчик

Повідомлень: 9067 З нами з: 19.10.15 Подякував: 551 раз. Подякували: 604 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 13:51 Долярчик написав: Тема "чим відрізняється бізнес на кафешці/продуктовому магазині з найманими працівниками, і бізнесом оренди квартир" так і не розкрита! Тема "чим відрізняється бізнес на кафешці/продуктовому магазині з найманими працівниками, і бізнесом оренди квартир" так і не розкрита! Нічим...

Тільки я ж не вимагаю від Кабміну зобовязати Банки

а - дати мені дешевий кредит(а бажано взагалі безвідсотковий)

Не вимагаю від Кабміну зобовязати будівельників

б - побудувати мені магазин , за кредит отриманий в пункті а

Не вимагаю від МВС

в - нагнати в магазин/кафешку покупців, які самі будуть брати товари , класти гроші, привозити той товар який взяли вроздріб оптом з гуртовні, а за різницю між оптовими і роздрібними цінами - гасити банківську позику яку зобовязаний був видати мені Нічим...а - дати мені дешевий кредит(а бажано взагалі безвідсотковий)б - побудувати мені магазин , за кредит отриманий в пункті ав - нагнати в магазин/кафешку покупців, які самі будуть брати товари , класти гроші, привозити той товар який взяли вроздріб оптом з гуртовні, а за різницю між оптовими і роздрібними цінами - гасити банківську позику яку зобовязаний був видати мені http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23597 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2457 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 16:15 Faceless написав: zРадио написав: airmax78 написав: Про удаленку, Киев никому не нужен и можно работать из Крыжополя с таким же успехом и вот это все. Скажите, а кто из нормальных работодателей возьмет человека с опытом работы в Крыжополе? Про удаленку, Киев никому не нужен и можно работать из Крыжополя с таким же успехом и вот это все. Скажите, а кто из нормальных работодателей возьмет человека с опытом работы в Крыжополе?



Ну ты и динозавр - человек, работу которого можно перевести в онлайн, работает не в Киеве и не Крыжополе! Он работает в таком-то подразделении такой-то компании, выполняя там ряд функций. Сейчас уже даже название должности - дело десятое. То, что в одной компании может называться Product Owner, в другой - директор направления, а состав работы один и тот же.



Опыт работы именно в Киеве если и нужен был кому, так это водителям, но эти времена давно закончились с запуском GPS-сервисов... Понятно, что продажник, отвечающий за Киев и за Крыжополь - это разные уровни. Но мы говорим о должностях, подлежащих "виртуализации", а не взагалі по загалям Ну ты и динозавр - человек, работу которого можно перевести в онлайн, работает не в Киеве и не Крыжополе! Он работает в таком-то подразделении такой-то компании, выполняя там ряд функций. Сейчас уже даже название должности - дело десятое. То, что в одной компании может называться Product Owner, в другой - директор направления, а состав работы один и тот же.Опыт работы именно в Киеве если и нужен был кому, так это водителям, но эти времена давно закончились с запуском GPS-сервисов... Понятно, что продажник, отвечающий за Киев и за Крыжополь - это разные уровни. Но мы говорим о должностях, подлежащих "виртуализации", а не взагалі по загалям



Вообще суть не уловили.

Да, ценность имеет опыт работы на коннретных позициях или с конкретным перечнем ответственности и обязанностей, желательно в компаниях определенного уровня.

Но в условном Крыжополе нет и никогда не было ни компаний такого уровня, ни должностей в них такого уровня, на какие есть спрос у серьёзных компаний в Киеве. Какую нибудь поддержку взять - не проблема, так их так многие ещё лет пять назад, а то и раньше, вывели в офисы в Черниговах/Полтавах. А про понятие PO в подавляющем большинстве компаний регионального уровня даже не слышали, а "директор направления" оттуда в ряде случаев даже на нач отдела захудалого не потянет. Вообще суть не уловили.Да, ценность имеет опыт работы на коннретных позициях или с конкретным перечнем ответственности и обязанностей, желательно в компаниях определенного уровня.Но в условном Крыжополе нет и никогда не было ни компаний такого уровня, ни должностей в них такого уровня, на какие есть спрос у серьёзных компаний в Киеве. Какую нибудь поддержку взять - не проблема, так их так многие ещё лет пять назад, а то и раньше, вывели в офисы в Черниговах/Полтавах. А про понятие PO в подавляющем большинстве компаний регионального уровня даже не слышали, а "директор направления" оттуда в ряде случаев даже на нач отдела захудалого не потянет.



нет.



Зрада, как всегда прав.



с вирусом ку-19, компании запрашивают больше удаленно или в офисе. Если удаленно, то зачем тебе в Киеве?

Аналогично, в Лондоне или в Нью-Йорке, вместо офисника там, можно взять 3-8 сотрудников в Крижополе.



понятное дело, что если вакансии в банке или атомных станциях и атомных ракетах, типо Space-X, то это компании будут выносить мозг чтобы не взорвалась планета. Я проходил собесдеование в binary.com , это платформа бинарной торговли. Проходил собеседование с 20 людьми в чате, выносили мозг так что я думал что я буду работать в во все атомных станциях США. Я думал что взорвется планета. Там много наших работало в Бел-авиа, Сибирской Конфедерации. нет.Зрада, как всегда прав.с вирусом ку-19, компании запрашивают больше удаленно или в офисе. Если удаленно, то зачем тебе в Киеве?Аналогично, в Лондоне или в Нью-Йорке, вместо офисника там, можно взять 3-8 сотрудников в Крижополе.понятное дело, что если вакансии в банке или атомных станциях и атомных ракетах, типо Space-X, то это компании будут выносить мозг чтобы не взорвалась планета. Я проходил собесдеование в binary.com , это платформа бинарной торговли. Проходил собеседование с 20 людьми в чате, выносили мозг так что я думал что я буду работать в во все атомных станциях США. Я думал что взорвется планета. Там много наших работало в Бел-авиа, Сибирской Конфедерации.

https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы. Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176Хозяин системы. proftpd66

Повідомлень: 3722 З нами з: 22.12.16 Подякував: 290 раз. Подякували: 213 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 16:25 Долярчик написав: Тема "чим відрізняється бізнес на кафешці/продуктовому магазині з найманими працівниками, і бізнесом оренди квартир" так і не розкрита! Тема "чим відрізняється бізнес на кафешці/продуктовому магазині з найманими працівниками, і бізнесом оренди квартир" так і не розкрита!



бенефеціаром магазину живе в монако і магазини оформлені фіг знає на кого.



Юр особа під заставу може взяти багато. Банка може дати під 7% -9% річних, взяти рефінансу в НБУ.



якщо ти як фізик, то тобі треба заставу для бізнесу. Я вже писав про це раніше. бенефеціаром магазину живе в монако і магазини оформлені фіг знає на кого.Юр особа під заставу може взяти багато. Банка може дати під 7% -9% річних, взяти рефінансу в НБУ.якщо ти як фізик, то тобі треба заставу для бізнесу. Я вже писав про це раніше.

https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы. Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176Хозяин системы. proftpd66

Повідомлень: 3722 З нами з: 22.12.16 Подякував: 290 раз. Подякували: 213 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 32333435 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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