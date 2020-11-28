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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 29 лис, 2020 13:06
protefiks1959 написав: budivelnik написав:
В Європі , частенько буває так, що знімати квартиру(будинок) в оренду - деколи дорожче ніж викупити цей будинок/квартиру у власність..
Ви були в Європі? Орендували там?
Моя донька і брат в Німеччині. Донька тільки завершує магістратуру в німецькому універі, а брат вже понад 15 років, вже німець, айтишник, з дуже пристойною зарплатнею. Донька, ясна річ, студентка практикантка, орендує то там, то в іншому місті , і розказує про те, як воно там. Купити цей будинок взагалі нема ніякої можливості, бо власник ніколи не його продасть.
Брат, досить вже забезпечена людина, але ще вагається на тему: - купувати, чи ні? Купівля однозначно пов'язана з кредитом на не один десяток років...Хоча кредитні відсотки там смішні, в порівнянні з нашими, але, поки що, орендує житло, і каже, що купівлю ще не потягне.
Треба відзначити ще таке, що в Європі оренда суцільно офіційна, тобто контракт, податки, і це відбивається на вартості оренди, але, все ж таки, оренда більш краща, ніж купівля
В мене племінниця
Працює в Голландії , купила будинок в Німеччині....
Правда так як вона це зробила не повністю вкладається в - оренда дорожча ніж покупка в кредит...
Бо купивши , відразу здала в оренду в цьому ж будинку дві кімнати....
Тепер те що вона платила раніше за оренду цього будинку є меншим ніж те що тепер вона платить за кредит з урахуванням коштів які отримує від здачі в оренду частини будинку.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Нед 29 лис, 2020 13:51
Долярчик написав:
Тема "чим відрізняється бізнес на кафешці/продуктовому магазині з найманими працівниками, і бізнесом оренди квартир" так і не розкрита!
Нічим...Тільки я ж не вимагаю від Кабміну зобовязати Банки
а - дати мені дешевий кредит(а бажано взагалі безвідсотковий)Не вимагаю від Кабміну зобовязати будівельників
б - побудувати мені магазин , за кредит отриманий в пункті аНе вимагаю від МВС
в - нагнати в магазин/кафешку покупців, які самі будуть брати товари , класти гроші, привозити той товар який взяли вроздріб оптом з гуртовні, а за різницю між оптовими і роздрібними цінами - гасити банківську позику яку зобовязаний був видати мені
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Нед 29 лис, 2020 16:15
Faceless написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Про удаленку, Киев никому не нужен и можно работать из Крыжополя с таким же успехом и вот это все. Скажите, а кто из нормальных работодателей возьмет человека с опытом работы в Крыжополе?
Ну ты и динозавр - человек, работу которого можно перевести в онлайн, работает не в Киеве и не Крыжополе! Он работает в таком-то подразделении такой-то компании, выполняя там ряд функций. Сейчас уже даже название должности - дело десятое. То, что в одной компании может называться Product Owner, в другой - директор направления, а состав работы один и тот же.
Опыт работы именно в Киеве если и нужен был кому, так это водителям, но эти времена давно закончились с запуском GPS-сервисов... Понятно, что продажник, отвечающий за Киев и за Крыжополь - это разные уровни. Но мы говорим о должностях, подлежащих "виртуализации", а не взагалі по загалям
Вообще суть не уловили.
Да, ценность имеет опыт работы на коннретных позициях или с конкретным перечнем ответственности и обязанностей, желательно в компаниях определенного уровня.
Но в условном Крыжополе нет и никогда не было ни компаний такого уровня, ни должностей в них такого уровня, на какие есть спрос у серьёзных компаний в Киеве. Какую нибудь поддержку взять - не проблема, так их так многие ещё лет пять назад, а то и раньше, вывели в офисы в Черниговах/Полтавах. А про понятие PO в подавляющем большинстве компаний регионального уровня даже не слышали, а "директор направления" оттуда в ряде случаев даже на нач отдела захудалого не потянет.
нет.
Зрада, как всегда прав.
с вирусом ку-19, компании запрашивают больше удаленно или в офисе. Если удаленно, то зачем тебе в Киеве?
Аналогично, в Лондоне или в Нью-Йорке, вместо офисника там, можно взять 3-8 сотрудников в Крижополе.
понятное дело, что если вакансии в банке или атомных станциях и атомных ракетах, типо Space-X, то это компании будут выносить мозг чтобы не взорвалась планета. Я проходил собесдеование в binary.com , это платформа бинарной торговли. Проходил собеседование с 20 людьми в чате, выносили мозг так что я думал что я буду работать в во все атомных станциях США. Я думал что взорвется планета. Там много наших работало в Бел-авиа, Сибирской Конфедерации.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: Нед 29 лис, 2020 16:25
Долярчик написав:
Тема "чим відрізняється бізнес на кафешці/продуктовому магазині з найманими працівниками, і бізнесом оренди квартир" так і не розкрита!
бенефеціаром магазину живе в монако і магазини оформлені фіг знає на кого.
Юр особа під заставу може взяти багато. Банка може дати під 7% -9% річних, взяти рефінансу в НБУ.
якщо ти як фізик, то тобі треба заставу для бізнесу. Я вже писав про це раніше.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: Нед 29 лис, 2020 18:16
долярчики в своєму репертуарі
1 Капітал це...праця , яка привела до позитивних результатів у попередні періоди , при чому результати цієї праці не витрачені на власне споживання
2 Бізнес це= праця*капітал*ідея
Так як капітал=праця , то
бізнес=праця в квадраті*ідею
Ідея= мозкова діяльність(тобто також своєрідна праця , над освітою .вивчення досягнень інших . усвідомлення що і як скопіювати(покращити) в інших)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Нед 29 лис, 2020 20:30
Локація ( адреса) не вказана - можемо розходитися
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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