Все реально!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:48
Я ж кажу - грошей можу набрати пару лямів - давайте ідеї!)))
Все реально!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 30 лис, 2020 15:06
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:52
Долярчик
Цікаво
А чий бізнес зібрався відновлювати долярчик на таких умовах?
свій чи того хто гроші дає.
Взяв 500 000 , якщо платіж ануїтет то
віддавати 60 місяців по 25515=1 531 000 -грубо 1 млн переплати
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 30 лис, 2020 21:04
тю, орендарі оплатять ВСЕ.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 01 гру, 2020 21:54
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
От я й кажу, що банки до таких шалених %% мають зразу і ідеї додавати! - в що то так вкласти пів ляма, щоб віддавати банку щомісяця 25К?
Вже мовчу про те, щоб ще щось зверху "на хліб" залишалось
Просто,нехай приносить 25К/міс. їхня ідея!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:39
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
іпотека ПА10% накрилася мідним тазом,
депостовпчики похилися,
а ідея "Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі"
стухла як і аферам В2В.
Не перемикайтеся, Долярчик скоро викотить нову безглузду думку.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 03 гру, 2020 14:19
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Нарешті відриття ресторації з кінотеатром !
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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