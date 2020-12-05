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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:48

Я ж кажу - грошей можу набрати пару лямів - давайте ідеї!)))

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, шо це Ви нам від Поляка підсовуєте?
Шо там реально?

Все реально! :)
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ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:06

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:52

Долярчик
Цікаво
А чий бізнес зібрався відновлювати долярчик на таких умовах?
свій чи того хто гроші дає.
Взяв 500 000 , якщо платіж ануїтет то
віддавати 60 місяців по 25515=1 531 000 -грубо 1 млн переплати
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:04

  budivelnik написав:Долярчик
Цікаво
А чий бізнес зібрався відновлювати долярчик на таких умовах?
свій чи того хто гроші дає.
Взяв 500 000 , якщо платіж ануїтет то
віддавати 60 місяців по 25515=1 531 000 -грубо 1 млн переплати

тю, орендарі оплатять ВСЕ.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:54

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

От я й кажу, що банки до таких шалених %% мають зразу і ідеї додавати! :) - в що то так вкласти пів ляма, щоб віддавати банку щомісяця 25К?
Вже мовчу про те, щоб ще щось зверху "на хліб" залишалось :)

Просто,нехай приносить 25К/міс. їхня ідея!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:39

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

іпотека ПА10% накрилася мідним тазом,
депостовпчики похилися,
а ідея "Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі"
стухла як і аферам В2В.

Не перемикайтеся, Долярчик скоро викотить нову безглузду думку.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:19

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  flyman написав:Не перемикайтеся, Долярчик скоро викотить нову безглузду думку.
Нарешті відриття ресторації з кінотеатром !
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:54

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 20:39

  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:
  Прохожий написав:слыхал грят что сейчас в тренде 1к с окнами во двор хорошо берут под склад товара который можно отпускать прямо через окно, реальная тема
только нужно участкового подогреть


в ЖК Чикаго нельзя? чтобы на лифте поехали ко мне на этаж

в чикаге реально палево 100%
для этих целей нужен уютный хрущик по соседству с тихим двором

кстати то что вы еще недавно сдавали за 5к возле Печерской подходит если окна во двор

товар продавать нужно тихо, фасад склада на оживленные улицы и в модных ЖК чётко не то)


та нет, у меня знакомый на бумере 7-серия на еврономерах с 2012 года, ездит и забивает салон бумера в упор под крышу коробками. Если купить для инвестиции недвигу в центре и не делать ремонт, то можно же сдать под склад товаров. Или я что-то не понимаю? :?: :?: :?:
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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