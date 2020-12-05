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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 21:09

  budivelnik написав:
  proftpd66 написав:Если купить для инвестиции недвигу в центре и не делать ремонт, то можно же сдать под склад товаров. Или я что-то не понимаю?
Житлову нерухомість без переведення в категорію комерційна(не житлова) - використовувати як склад заборонено , а отже сусіди швиденько з допомогою поліції/райвиконкому і податкової цій ідейці зроблять гаплик.


от куда инфа? можно документ?

есть понятие частная собственность?? я использую так как я хочу.

я склад использую уже 2-3 года, товар лежит в 50к$ :)

товар не издает запахи, это не горючие.

Мне это интересно, если Вы это сами не придумали.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 21:29

Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 21:35

Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:19

  proftpd66 написав:
  budivelnik написав:
  proftpd66 написав:Если купить для инвестиции недвигу в центре и не делать ремонт, то можно же сдать под склад товаров. Или я что-то не понимаю?
Житлову нерухомість без переведення в категорію комерційна(не житлова) - використовувати як склад заборонено , а отже сусіди швиденько з допомогою поліції/райвиконкому і податкової цій ідейці зроблять гаплик.
от куда инфа? можно документ?
есть понятие частная собственность?? я использую так как я хочу.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#n48
Стаття 6. Призначення жилих будинків і жилих приміщень

Жилі будинки і жилі приміщення призначаються для постійного або тимчасового проживання громадян, а також для використання у встановленому порядку як службових жилих приміщень і гуртожитків. Надання приміщень у жилих будинках для потреб промислового характеру забороняється.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2066
Стаття 383. Права власника житлового будинку, квартири

1. Власник житлового будинку, квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім'ї, інших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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