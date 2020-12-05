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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 34353637 Додано: Суб 05 гру, 2020 21:09 budivelnik написав: proftpd66 написав: Если купить для инвестиции недвигу в центре и не делать ремонт, то можно же сдать под склад товаров. Или я что-то не понимаю? Если купить для инвестиции недвигу в центре и не делать ремонт, то можно же сдать под склад товаров. Или я что-то не понимаю? Житлову нерухомість без переведення в категорію комерційна(не житлова) - використовувати як склад заборонено , а отже сусіди швиденько з допомогою поліції/райвиконкому і податкової цій ідейці зроблять гаплик. Житлову нерухомість без переведення в категорію комерційна(не житлова) - використовувати як склад заборонено , а отже сусіди швиденько з допомогою поліції/райвиконкому і податкової цій ідейці зроблять гаплик.



от куда инфа? можно документ?



есть понятие частная собственность?? я использую так как я хочу.



я склад использую уже 2-3 года, товар лежит в 50к$



товар не издает запахи, это не горючие.



Мне это интересно, если Вы это сами не придумали. от куда инфа? можно документ?есть понятие частная собственность?? я использую так как я хочу.я склад использую уже 2-3 года, товар лежит в 50к$товар не издает запахи, это не горючие.Мне это интересно, если Вы это сами не придумали.

https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы. Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176Хозяин системы. proftpd66

Повідомлень: 3776 З нами з: 22.12.16 Подякував: 293 раз. Подякували: 218 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 21:29

https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы. Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176Хозяин системы. proftpd66

Повідомлень: 3776 З нами з: 22.12.16 Подякував: 293 раз. Подякували: 218 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 21:35

https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы. Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176Хозяин системы. proftpd66

Повідомлень: 3776 З нами з: 22.12.16 Подякував: 293 раз. Подякували: 218 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 22:19 proftpd66 написав: budivelnik написав: proftpd66 написав: Если купить для инвестиции недвигу в центре и не делать ремонт, то можно же сдать под склад товаров. Или я что-то не понимаю? Если купить для инвестиции недвигу в центре и не делать ремонт, то можно же сдать под склад товаров. Или я что-то не понимаю? Житлову нерухомість без переведення в категорію комерційна(не житлова) - використовувати як склад заборонено , а отже сусіди швиденько з допомогою поліції/райвиконкому і податкової цій ідейці зроблять гаплик. Житлову нерухомість без переведення в категорію комерційна(не житлова) - використовувати як склад заборонено , а отже сусіди швиденько з допомогою поліції/райвиконкому і податкової цій ідейці зроблять гаплик. от куда инфа? можно документ?

есть понятие частная собственность?? я использую так как я хочу. от куда инфа? можно документ?есть понятие частная собственность?? я использую так как я хочу. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#n48

Стаття 6. Призначення жилих будинків і жилих приміщень



Жилі будинки і жилі приміщення призначаються для постійного або тимчасового проживання громадян, а також для використання у встановленому порядку як службових жилих приміщень і гуртожитків. Надання приміщень у жилих будинках для потреб промислового характеру забороняється . Стаття 6. Призначення жилих будинків і жилих приміщеньЖилі будинки і жилі приміщення призначаються для постійного або тимчасового проживання громадян, а також для використання у встановленому порядку як службових жилих приміщень і гуртожитків.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2066

Стаття 383. Права власника житлового будинку, квартири



1. Власник житлового будинку, квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім'ї, інших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва . Стаття 383. Права власника житлового будинку, квартири1., квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім'ї, інших осіб і http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23621 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 34353637 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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