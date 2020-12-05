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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
proftpd66 написав:Если купить для инвестиции недвигу в центре и не делать ремонт, то можно же сдать под склад товаров. Или я что-то не понимаю?
Житлову нерухомість без переведення в категорію комерційна(не житлова) - використовувати як склад заборонено , а отже сусіди швиденько з допомогою поліції/райвиконкому і податкової цій ідейці зроблять гаплик.
от куда инфа? можно документ?
есть понятие частная собственность?? я использую так как я хочу.
я склад использую уже 2-3 года, товар лежит в 50к$
товар не издает запахи, это не горючие.
Мне это интересно, если Вы это сами не придумали.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
proftpd66 написав:Если купить для инвестиции недвигу в центре и не делать ремонт, то можно же сдать под склад товаров. Или я что-то не понимаю?
Житлову нерухомість без переведення в категорію комерційна(не житлова) - використовувати як склад заборонено , а отже сусіди швиденько з допомогою поліції/райвиконкому і податкової цій ідейці зроблять гаплик.
от куда инфа? можно документ? есть понятие частная собственность?? я использую так как я хочу.
Жилі будинки і жилі приміщення призначаються для постійного або тимчасового проживання громадян, а також для використання у встановленому порядку як службових жилих приміщень і гуртожитків. Надання приміщень у жилих будинкахдля потреб промислового характеру забороняється.
1. Власник житлового будинку, квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім'ї, інших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва.