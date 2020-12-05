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proftpd66 написав:Если купить для инвестиции недвигу в центре и не делать ремонт, то можно же сдать под склад товаров. Или я что-то не понимаю?
Житлову нерухомість без переведення в категорію комерційна(не житлова) - використовувати як склад заборонено , а отже сусіди швиденько з допомогою поліції/райвиконкому і податкової цій ідейці зроблять гаплик.
от куда инфа? можно документ?
есть понятие частная собственность?? я использую так как я хочу.
я склад использую уже 2-3 года, товар лежит в 50к$
товар не издает запахи, это не горючие.
Мне это интересно, если Вы это сами не придумали.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
proftpd66 написав:Если купить для инвестиции недвигу в центре и не делать ремонт, то можно же сдать под склад товаров. Или я что-то не понимаю?
Житлову нерухомість без переведення в категорію комерційна(не житлова) - використовувати як склад заборонено , а отже сусіди швиденько з допомогою поліції/райвиконкому і податкової цій ідейці зроблять гаплик.
от куда инфа? можно документ? есть понятие частная собственность?? я использую так как я хочу.
Жилі будинки і жилі приміщення призначаються для постійного або тимчасового проживання громадян, а також для використання у встановленому порядку як службових жилих приміщень і гуртожитків. Надання приміщень у жилих будинкахдля потреб промислового характеру забороняється.
1. Власник житлового будинку, квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім'ї, інших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва.
Можна заявити що склад це не промислова діяльність...але допоможе це мало. Тому якщо Ви роками використовуєте житло під склад - то це не Ваше досягнення, а недопрацювання виконкому і податкової...
proftpd66 написав:Если купить для инвестиции недвигу в центре и не делать ремонт, то можно же сдать под склад товаров. Или я что-то не понимаю?
Житлову нерухомість без переведення в категорію комерційна(не житлова) - використовувати як склад заборонено , а отже сусіди швиденько з допомогою поліції/райвиконкому і податкової цій ідейці зроблять гаплик.
не всё так однозначно. в 15 году в подъезде сменились жильцы на последнем этаже. гдето год делали ремонт. а после этого там фактически организованно (мини)производство. звонка на двери в квартиру нет. даже если стучать двери никто не открывает. шум идёт чётко с 9 до 17 с перерывом на обед. как будто работает оборудование. (обработка древесины или ещё что-то). во время жёсткого карантина - шума не было. периодически куча мусора на лестничной площадке. недавно встретил там дворничку убирала мусор. шум ад. никому нет дела - даже тем у кого малые дети. кому жаловаться? как быть?
ЖЕК(ОСББ)-райвиконком(райвідділ міліції)-податкова 1 В ЖЕКу є документи які покажуть це житлова нерухомість чи вже виведена з житлової( є море варіантів вивести) 2 Якщо ЖЕК дасть папірчик що це житлова - тоді у райвиконком щоб перевірили що за діяльність і в податкову-щоб перевірили сплату податків Якщо ж вже переведена у не житлову ,тоді адвокати(перевіряють правильність переведення)-суд...
ЖЕК(ОСББ)-райвиконком(райвідділ міліції)-податкова 1 В ЖЕКу є документи які покажуть це житлова нерухомість чи вже виведена з житлової( є море варіантів вивести) 2 Якщо ЖЕК дасть папірчик що це житлова - тоді у райвиконком щоб перевірили що за діяльність і в податкову-щоб перевірили сплату податків Якщо ж вже переведена у не житлову ,тоді адвокати(перевіряють правильність переведення)-суд...
если новый дом, и если дом бизнес и/или элит/премиум класса. То там заселено 5%-15% квартир жильцами. Дом многое время пустой. При том что там многие сдают, реальные владельцы там бывают 1 раз за 1-5 год и часто сдают управляющим компаниям.
Многие что в Киеве построенные стоят пустые. Можно весь дом превратить в склад или публичный дом сделать (штука)
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
budivelnik написав:ЖЕК(ОСББ)-райвиконком(райвідділ міліції)-податкова 1 В ЖЕКу є документи які покажуть це житлова нерухомість чи вже виведена з житлової( є море варіантів вивести) 2 Якщо ЖЕК дасть папірчик що це житлова - тоді у райвиконком щоб перевірили що за діяльність і в податкову-щоб перевірили сплату податків Якщо ж вже переведена у не житлову ,тоді адвокати(перевіряють правильність переведення)-суд...
в жеке что мне обязаны выдать документ - что там находится житлова нерухомість? на каком основании? мне могут сказать кто там проживает ФИО? чтобы знать хотябы на кого жалобы писать или в суд подавать? полиция даже если вызвать в квартиру не попадёт так как звонка нет - и скажут что - там наверное "делают ремонт"
Житлову нерухомість без переведення в категорію комерційна(не житлова) - використовувати як склад заборонено , а отже сусіди швиденько з допомогою поліції/райвиконкому і податкової цій ідейці зроблять гаплик.
я тут больше имел ввиду что всем соседям может біть далеко пофих даже производство в квартире. и даже если комуто не пофих - всё это очень сложно выходит