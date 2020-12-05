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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 35363738>
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 21:09

  budivelnik написав:
  proftpd66 написав:Если купить для инвестиции недвигу в центре и не делать ремонт, то можно же сдать под склад товаров. Или я что-то не понимаю?
Житлову нерухомість без переведення в категорію комерційна(не житлова) - використовувати як склад заборонено , а отже сусіди швиденько з допомогою поліції/райвиконкому і податкової цій ідейці зроблять гаплик.


от куда инфа? можно документ?

есть понятие частная собственность?? я использую так как я хочу.

я склад использую уже 2-3 года, товар лежит в 50к$ :)

товар не издает запахи, это не горючие.

Мне это интересно, если Вы это сами не придумали.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 21:29

Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 21:35

Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:19

  proftpd66 написав:
  budivelnik написав:
  proftpd66 написав:Если купить для инвестиции недвигу в центре и не делать ремонт, то можно же сдать под склад товаров. Или я что-то не понимаю?
Житлову нерухомість без переведення в категорію комерційна(не житлова) - використовувати як склад заборонено , а отже сусіди швиденько з допомогою поліції/райвиконкому і податкової цій ідейці зроблять гаплик.
от куда инфа? можно документ?
есть понятие частная собственность?? я использую так как я хочу.
Гляньте тут
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#n48
Стаття 6. Призначення жилих будинків і жилих приміщень

Жилі будинки і жилі приміщення призначаються для постійного або тимчасового проживання громадян, а також для використання у встановленому порядку як службових жилих приміщень і гуртожитків. Надання приміщень у жилих будинках для потреб промислового характеру забороняється.
І тут
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2066
Стаття 383. Права власника житлового будинку, квартири

1. Власник житлового будинку, квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім'ї, інших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва.
Можна заявити що склад це не промислова діяльність...але допоможе це мало.
Тому якщо Ви роками використовуєте житло під склад - то це не Ваше досягнення, а недопрацювання виконкому і податкової...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:28

budivelnik

спасибо за документ.

что скажет податковая? Я купил ящики резиновых изделий сам себе. У нас можно вести сколько захочешь товара.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:32

  budivelnik написав:
  proftpd66 написав:Если купить для инвестиции недвигу в центре и не делать ремонт, то можно же сдать под склад товаров. Или я что-то не понимаю?
Житлову нерухомість без переведення в категорію комерційна(не житлова) - використовувати як склад заборонено , а отже сусіди швиденько з допомогою поліції/райвиконкому і податкової цій ідейці зроблять гаплик.


не всё так однозначно.
в 15 году в подъезде сменились жильцы на последнем этаже.
гдето год делали ремонт.
а после этого там фактически организованно (мини)производство. звонка на двери в квартиру нет. даже если стучать двери никто не открывает. шум идёт чётко с 9 до 17 с перерывом на обед. как будто работает оборудование. (обработка древесины или ещё что-то). во время жёсткого карантина - шума не было.
периодически куча мусора на лестничной площадке. недавно встретил там дворничку убирала мусор. шум ад. никому нет дела - даже тем у кого малые дети.
кому жаловаться? как быть?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:43

  uaprofi написав:кому жаловаться? как быть?
ЖЕК(ОСББ)-райвиконком(райвідділ міліції)-податкова
1 В ЖЕКу є документи які покажуть це житлова нерухомість чи вже виведена з житлової( є море варіантів вивести)
2 Якщо ЖЕК дасть папірчик що це житлова - тоді у райвиконком щоб перевірили що за діяльність і в податкову-щоб перевірили сплату податків
Якщо ж вже переведена у не житлову ,тоді адвокати(перевіряють правильність переведення)-суд...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:49

  budivelnik написав:
  uaprofi написав:кому жаловаться? как быть?
ЖЕК(ОСББ)-райвиконком(райвідділ міліції)-податкова
1 В ЖЕКу є документи які покажуть це житлова нерухомість чи вже виведена з житлової( є море варіантів вивести)
2 Якщо ЖЕК дасть папірчик що це житлова - тоді у райвиконком щоб перевірили що за діяльність і в податкову-щоб перевірили сплату податків
Якщо ж вже переведена у не житлову ,тоді адвокати(перевіряють правильність переведення)-суд...


если новый дом, и если дом бизнес и/или элит/премиум класса. То там заселено 5%-15% квартир жильцами. Дом многое время пустой. При том что там многие сдают, реальные владельцы там бывают 1 раз за 1-5 год и часто сдают управляющим компаниям.

Многие что в Киеве построенные стоят пустые. Можно весь дом превратить в склад или публичный дом сделать :lol: :lol: (штука)
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:54

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  budivelnik написав:ЖЕК(ОСББ)-райвиконком(райвідділ міліції)-податкова
1 В ЖЕКу є документи які покажуть це житлова нерухомість чи вже виведена з житлової( є море варіантів вивести)
2 Якщо ЖЕК дасть папірчик що це житлова - тоді у райвиконком щоб перевірили що за діяльність і в податкову-щоб перевірили сплату податків
Якщо ж вже переведена у не житлову ,тоді адвокати(перевіряють правильність переведення)-суд...


в жеке что мне обязаны выдать документ - что там находится житлова нерухомість? на каком основании?
мне могут сказать кто там проживает ФИО? чтобы знать хотябы на кого жалобы писать или в суд подавать?
полиция даже если вызвать в квартиру не попадёт так как звонка нет - и скажут что - там наверное "делают ремонт"

Житлову нерухомість без переведення в категорію комерційна(не житлова) - використовувати як склад заборонено , а отже сусіди швиденько з допомогою поліції/райвиконкому і податкової цій ідейці зроблять гаплик.


я тут больше имел ввиду что всем соседям может біть далеко пофих даже производство в квартире. и даже если комуто не пофих - всё это очень сложно выходит
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 23:06

  Долярчик написав:Все реально! :)
Зображення


а смысл?
25515*12 мес = 306180 грн (это 61% от тела кредита)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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