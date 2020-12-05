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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 23:20

  uaprofi написав:
  Долярчик написав:Все реально! :)
Зображення


а смысл?
25515*12 мес = 306180 грн (это 61% от тела кредита)

Так я там і написав, щоб ще б банк до такого кредиту надавав і ідеї, як так "крутити" пів ляма грн, щоб як мінімум, погасити щомісячний платіж у 25тис. грн! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 23:36

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Долярчик написав:Так я там і написав, щоб ще б банк до такого кредиту надавав і ідеї, як так "крутити" пів ляма грн, щоб як мінімум, погасити щомісячний платіж у 25тис. грн! :mrgreen:


я бы ставил вопрос шире - куда сейчас, кроме депозитов, можно вложить в Украине суммы от 50К до 500К?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:30

Безвихідних ситуацій не буває! Просто виходи бувають не дуже

  uaprofi написав:
  Долярчик написав:Так я там і написав, щоб ще б банк до такого кредиту надавав і ідеї, як так "крутити" пів ляма грн, щоб як мінімум, погасити щомісячний платіж у 25тис. грн! :mrgreen:


я бы ставил вопрос шире - куда сейчас, кроме депозитов, можно вложить в Украине суммы от 50К до 500К?

Ну, можна вкласти в перший внесок в іпотеку :mrgreen:
Або, якщо є ~ 400К(2 Фонда) - то тут вже можна і без іпотеки обійтись ;)
А як пощастить, то ще й половину ремонту можна зробити на решту від тої суми!
Або і весь ремонт... :mrgreen:
Флай - не дасть збрехати! :mrgreen:
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ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:45

  Долярчик написав:
  uaprofi написав:
  Долярчик написав:Так я там і написав, щоб ще б банк до такого кредиту надавав і ідеї, як так "крутити" пів ляма грн, щоб як мінімум, погасити щомісячний платіж у 25тис. грн! :mrgreen:


я бы ставил вопрос шире - куда сейчас, кроме депозитов, можно вложить в Украине суммы от 50К до 500К?

Ну, можна вкласти в перший внесок в іпотеку :mrgreen:
Або, якщо є ~ 400К(2 Фонда) - то тут вже можна і без іпотеки обійтись ;)
А як пощастить, то ще й половину ремонту можна зробити на решту від тої суми!
Або і весь ремонт... :mrgreen:
Флай - не дасть збрехати! :mrgreen:
Зображення

будеш оточувати Кийов кавалірками?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 06 гру, 2020 10:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:47

  uaprofi написав:
  Долярчик написав:Так я там і написав, щоб ще б банк до такого кредиту надавав і ідеї, як так "крутити" пів ляма грн, щоб як мінімум, погасити щомісячний платіж у 25тис. грн! :mrgreen:


я бы ставил вопрос шире - куда сейчас, кроме депозитов, можно вложить в Украине суммы от 50К до 500К?

якщо гривні, то до 200К депозити,
від 200К можна розглядати нерухомість

якщо долари, то варіантів більше, і не тільки в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 11:41

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  flyman написав:будеш оточувати Кийов кавалірками?

Місто Лева ;)

І "кавалірка" - якось не звучить/віддає совком...
А от "смарт" - вже наче краще/крутіше! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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  #<1 ... 35363738
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