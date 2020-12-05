Так я там і написав, щоб ще б банк до такого кредиту надавав і ідеї, як так "крутити" пів ляма грн, щоб як мінімум, погасити щомісячний платіж у 25тис. грн!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 гру, 2020 23:20
Так я там і написав, щоб ще б банк до такого кредиту надавав і ідеї, як так "крутити" пів ляма грн, щоб як мінімум, погасити щомісячний платіж у 25тис. грн!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 05 гру, 2020 23:36
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
я бы ставил вопрос шире - куда сейчас, кроме депозитов, можно вложить в Украине суммы от 50К до 500К?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Нед 06 гру, 2020 10:30
Безвихідних ситуацій не буває! Просто виходи бувають не дуже
Ну, можна вкласти в перший внесок в іпотеку
Або, якщо є ~ 400К(2 Фонда) - то тут вже можна і без іпотеки обійтись
А як пощастить, то ще й половину ремонту можна зробити на решту від тої суми!
Або і весь ремонт...
Флай - не дасть збрехати!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 06 гру, 2020 10:45
будеш оточувати Кийов кавалірками?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 06 гру, 2020 10:48, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 06 гру, 2020 10:47
якщо гривні, то до 200К депозити,
від 200К можна розглядати нерухомість
якщо долари, то варіантів більше, і не тільки в Україні
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 06 гру, 2020 11:41
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Місто Лева
І "кавалірка" - якось не звучить...
А от "смарт" - вже наче краще/крутіше!
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 06 гру, 2020 12:15, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 06 гру, 2020 12:09
кавалірка віддає Польщею, львівянин, не позорся
з.і.
навіщо тоді тицяєш київський лун?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 06 гру, 2020 12:14
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Просто, щоб показати ціну і що можна "тицяти" нерухомість до 500К!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 06 гру, 2020 12:23
Долярчик, так буде реаліті шоу Іпотека для майбутнього ленлорда?
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