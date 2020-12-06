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орендарі, а Ви - кайфуєте! Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте! + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 36373839 Додано: Нед 06 гру, 2020 14:35 Квесторе_поверніться написав: Долярчик, так буде реаліті шоу Іпотека для майбутнього ленлорда? , так буде реаліті шоу Іпотека для майбутнього ленлорда?

Долярчику тре було не щолкати на форумах, а взяти у забудовника розсрочку.

А якщо появиться іпотека, то перекредитуватися.



Так маємо що маємо: стони про те що такі були гарні стовпичи, але зажерті шаромиги забудовники задерли ціни в розпал кризи. Долярчику тре було не щолкати на форумах, а взяти у забудовника розсрочку.А якщо появиться іпотека, то перекредитуватися.Так маємо що маємо: стони про те що такі були гарні стовпичи, але зажерті шаромиги забудовники задерли ціни в розпал кризи. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 22406 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1180 раз. Подякували: 1647 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 гру, 2020 14:37 Свято наближається! ©))) Квесторе_поверніться написав: Долярчик, так буде реаліті шоу Іпотека для майбутнього ленлорда? , так буде реаліті шоу Іпотека для майбутнього ленлорда?

Так буде іпотека під реальних 10% річних хоч на 3-5 років?(тобто, з усіма страхівками/комісіями включно)

Ні?

Ну то чекаємо!



Але, все одно - шоу буде!

(можливо, трохи не таке, як очікуєте, але буде)



Тож, не перемикайтесь!

Попереду - найцікавіше!



п. с.

Дайте мені 2-3 тижні на організацію шоу і все буде... Так буде іпотека під реальних 10% річних хоч на 3-5 років?(тобто, з усіма страхівками/комісіями включно)Ні?Ну то чекаємо!Але, все одно - шоу буде!(можливо, трохи не таке, як очікуєте, але буде)Тож, не перемикайтесь!Попереду - найцікавіше!п. с.Дайте мені 2-3 тижні на організацію шоу і все буде... ДумайТЕ!

ДійТЕ! БагатійТЕ! Долярчик

Повідомлень: 9135 З нами з: 19.10.15 Подякував: 554 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 гру, 2020 00:06



flyman написав: proftpd66 написав: попробую перефразировать:



Если Вы знали всё, то зачем вложить в проиграшную недвигу? попробую перефразировать:Если Вы знали всё, то зачем вложить в проиграшную недвигу?

я тут вже разів 20 писав, що купував на КРЖН та з якою метою і коли і по якій ціні.

читай форум, може ще раз напишу, зараз нема бажання. я тут вже разів 20 писав, що купував на КРЖН та з якою метою і коли і по якій ціні.читай форум, може ще раз напишу, зараз нема бажання.



если все хорошо, то зачем тогда пессимизм? если все плохо, то значит Ваша стратегия не сработала. из другой темы:если все хорошо, то зачем тогда пессимизм? если все плохо, то значит Ваша стратегия не сработала.

https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы. Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176Хозяин системы. proftpd66

Повідомлень: 3782 З нами з: 22.12.16 Подякував: 298 раз. Подякували: 219 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 гру, 2020 01:47 airmax78 написав: zРадио написав: ]



Чтобы успеть продать до обвала? Твой "эксклюзивный" ремонт и в хорошие времена быстро не уйдет. Так что особо не обольщайся - оставишь себе ) Чтобы успеть продать до обвала?Твой "эксклюзивный" ремонт и в хорошие времена быстро не уйдет. Так что особо не обольщайся - оставишь себе )

Ну, это всего-лишь теория. А практика показывает, что квартиры с ремонтом в современных домах, с хорошим видом продаются за нормальные деньги. А пока в стране есть директора департаментов с белой зп в 300куе в год - покупатель на такую квартиру найдется. А не продам - так сдам за нормальные деньги. И тут практика показыает, что сдается аж бегом. Ну, это всего-лишь теория. А практика показывает, что квартиры с ремонтом в современных домах, с хорошим видом продаются за нормальные деньги. А пока в стране есть директора департаментов с белой зп в 300куе в год - покупатель на такую квартиру найдется. А не продам - так сдам за нормальные деньги. И тут практика показыает, что сдается аж бегом.



Почему же не продал до сих пор ?



В течении времени там будет 2%-3% годовых ? Почему же не продал до сих пор ?В течении времени там будет 2%-3% годовых ?

https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы. Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176Хозяин системы. proftpd66

Повідомлень: 3782 З нами з: 22.12.16 Подякував: 298 раз. Подякували: 219 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 36373839 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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