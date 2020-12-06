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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:35

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, так буде реаліті шоу Іпотека для майбутнього ленлорда?

Долярчику тре було не щолкати на форумах, а взяти у забудовника розсрочку.
А якщо появиться іпотека, то перекредитуватися.

Так маємо що маємо: стони про те що такі були гарні стовпичи, але зажерті шаромиги забудовники задерли ціни в розпал кризи.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:37

Свято наближається! ©)))

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, так буде реаліті шоу Іпотека для майбутнього ленлорда?

Так буде іпотека під реальних 10% річних хоч на 3-5 років?(тобто, з усіма страхівками/комісіями включно) :wink:
Ні?
Ну то чекаємо!

Але, все одно - шоу буде!
(можливо, трохи не таке, як очікуєте, але буде)

Тож, не перемикайтесь!
Попереду - найцікавіше! :D

п. с.
Дайте мені 2-3 тижні на організацію шоу і все буде... ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 00:06

из другой темы:

  flyman написав:
  proftpd66 написав:попробую перефразировать:

Если Вы знали всё, то зачем вложить в проиграшную недвигу?

я тут вже разів 20 писав, що купував на КРЖН та з якою метою і коли і по якій ціні.
читай форум, може ще раз напишу, зараз нема бажання.


если все хорошо, то зачем тогда пессимизм? если все плохо, то значит Ваша стратегия не сработала.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 01:47

  airmax78 написав:
  zРадио написав:]

Чтобы успеть продать до обвала? :mrgreen: Твой "эксклюзивный" ремонт и в хорошие времена быстро не уйдет. Так что особо не обольщайся - оставишь себе )

Ну, это всего-лишь теория. А практика показывает, что квартиры с ремонтом в современных домах, с хорошим видом продаются за нормальные деньги. А пока в стране есть директора департаментов с белой зп в 300куе в год - покупатель на такую квартиру найдется. А не продам - так сдам за нормальные деньги. И тут практика показыает, что сдается аж бегом.


Почему же не продал до сих пор ? :mrgreen:

В течении времени там будет 2%-3% годовых ?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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