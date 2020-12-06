Долярчику тре було не щолкати на форумах, а взяти у забудовника розсрочку.
А якщо появиться іпотека, то перекредитуватися.
Так маємо що маємо: стони про те що такі були гарні стовпичи, але зажерті шаромиги забудовники задерли ціни в розпал кризи.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 гру, 2020 14:35
Долярчику тре було не щолкати на форумах, а взяти у забудовника розсрочку.
А якщо появиться іпотека, то перекредитуватися.
Так маємо що маємо: стони про те що такі були гарні стовпичи, але зажерті шаромиги забудовники задерли ціни в розпал кризи.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 06 гру, 2020 14:37
Свято наближається! ©)))
Так буде іпотека під реальних 10% річних хоч на 3-5 років?(тобто, з усіма страхівками/комісіями включно)
Ні?
Ну то чекаємо!
Але, все одно - шоу буде!
(можливо, трохи не таке, як очікуєте, але буде)
Тож, не перемикайтесь!
Попереду - найцікавіше!
п. с.
Дайте мені 2-3 тижні на організацію шоу і все буде...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 07 гру, 2020 00:06
из другой темы:
если все хорошо, то зачем тогда пессимизм? если все плохо, то значит Ваша стратегия не сработала.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Пон 07 гру, 2020 01:47
Почему же не продал до сих пор ?
В течении времени там будет 2%-3% годовых ?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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