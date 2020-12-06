RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:37

Свято наближається! ©)))

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, так буде реаліті шоу Іпотека для майбутнього ленлорда?

Так буде іпотека під реальних 10% річних хоч на 3-5 років?(тобто, з усіма страхівками/комісіями включно) :wink:
Ні?
Ну то чекаємо!

Але, все одно - шоу буде!
(можливо, трохи не таке, як очікуєте, але буде)

Тож, не перемикайтесь!
Попереду - найцікавіше! :D

п. с.
Дайте мені 2-3 тижні на організацію шоу і все буде... ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9145
З нами з: 19.10.15
Подякував: 554 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:52

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:https://www.youtube.com/watch?v=EVSJ1r03krA

Если допустить, что он прав по поводу летнего укрепления курса, стоит ли в январе-феврале выходить в гривну?
Что будет с ценами на недвигу, которые в долларах как правило при укреплении гривны растут?

Я теряюсь в догадках. Факт: мой заказ на очень дорогой водонагреватель продавец не может обработать уже 3 дня. Говорят: "слишком много заказов" :shock:


вчерашный вопрос интересен? можно купить без ремонта квартиру, сделать ремонт и сразу будет 10%? будет 5% + 5% ?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3790
З нами з: 22.12.16
Подякував: 298 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:28

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:вчерашный вопрос интересен? можно купить без ремонта квартиру, сделать ремонт и сразу будет 10%? будет 5% + 5% ?

Есть варианты. Может быть 2% + 8%. Или 7% + 3%. Менее вероятно 1% + 9%.


например,
2% - выграшный билет, если купить ниже рынка весь объект.
8% - выиграть, продать с ремонтом.
даже, если поменять местами 2% и 8%. Около 7%-10% неплохо, если это реалистично.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3790
З нами з: 22.12.16
Подякував: 298 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 36373839
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt, zРадио і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Січ (305)
07.12.2020 15:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.