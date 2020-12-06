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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 гру, 2020 14:37
Квесторе_поверніться написав:Долярчик
, так буде реаліті шоу Іпотека для майбутнього ленлорда?
Так буде іпотека під реальних 10% річних хоч на 3-5 років?(тобто, з усіма страхівками/комісіями включно)
Ні?
Ну то чекаємо!
Але, все одно - шоу буде!
(можливо, трохи не таке, як очікуєте, але буде)
Тож, не перемикайтесь!
Попереду - найцікавіше!
п. с.
Дайте мені 2-3 тижні на організацію шоу і все буде...
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Пон 07 гру, 2020 12:52
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
https://www.youtube.com/watch?v=EVSJ1r03krA
Если допустить, что он прав по поводу летнего укрепления курса, стоит ли в январе-феврале выходить в гривну?
Что будет с ценами на недвигу, которые в долларах как правило при укреплении гривны растут?
Я теряюсь в догадках. Факт: мой заказ на очень дорогой водонагреватель продавец не может обработать уже 3 дня. Говорят: "слишком много заказов"
вчерашный вопрос интересен? можно купить без ремонта квартиру, сделать ремонт и сразу будет 10%? будет 5% + 5% ?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: Пон 07 гру, 2020 14:28
airmax78 написав: proftpd66 написав:
вчерашный вопрос интересен? можно купить без ремонта квартиру, сделать ремонт и сразу будет 10%? будет 5% + 5% ?
Есть варианты. Может быть 2% + 8%. Или 7% + 3%. Менее вероятно 1% + 9%.
например,
2% - выграшный билет, если купить ниже рынка весь объект.
8% - выиграть, продать с ремонтом.
даже, если поменять местами 2% и 8%. Около 7%-10% неплохо, если это реалистично.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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proftpd66
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