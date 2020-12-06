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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 гру, 2020 14:37
Квесторе_поверніться написав:Долярчик
, так буде реаліті шоу Іпотека для майбутнього ленлорда?
Так буде іпотека під реальних 10% річних хоч на 3-5 років?(тобто, з усіма страхівками/комісіями включно)
Ні?
Ну то чекаємо!
Але, все одно - шоу буде!
(можливо, трохи не таке, як очікуєте, але буде)
Тож, не перемикайтесь!
Попереду - найцікавіше!
п. с.
Дайте мені 2-3 тижні на організацію шоу і все буде...
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Пон 07 гру, 2020 12:52
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
https://www.youtube.com/watch?v=EVSJ1r03krA
Если допустить, что он прав по поводу летнего укрепления курса, стоит ли в январе-феврале выходить в гривну?
Что будет с ценами на недвигу, которые в долларах как правило при укреплении гривны растут?
Я теряюсь в догадках. Факт: мой заказ на очень дорогой водонагреватель продавец не может обработать уже 3 дня. Говорят: "слишком много заказов"
вчерашный вопрос интересен? можно купить без ремонта квартиру, сделать ремонт и сразу будет 10%? будет 5% + 5% ?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: Пон 07 гру, 2020 14:28
airmax78 написав: proftpd66 написав:
вчерашный вопрос интересен? можно купить без ремонта квартиру, сделать ремонт и сразу будет 10%? будет 5% + 5% ?
Есть варианты. Может быть 2% + 8%. Или 7% + 3%. Менее вероятно 1% + 9%.
например,
2% - выграшный билет, если купить ниже рынка весь объект.
8% - выиграть, продать с ремонтом.
даже, если поменять местами 2% и 8%. Около 7%-10% неплохо, если это реалистично.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: Пон 07 гру, 2020 17:50
Из другой темы интересно?
Sidus написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:kingkongovets
Не соглашусь. До конца 2016 года линия фронта все еще оставалась нестабильной. Война - это форс-мажор. И как в ситуации форс-мажора принимать решения об инвестировании я хз. Рационально было думать, что люди в такой ситуации точно не будут бетонироваться. Но, я же говорю: нифига эта теория рационального поведения не работает. В начале 2017го - и мне уже стало очевидно, что у нас замороженный конфликт, а не горячая война со всеми вытекающими. Поэтому я быстренько переобулся и в конце апреля уже подписал договор, который закрыл в середине мая из-за праздников.
P.S. Тогда, кстати, некоторые мои коллеги крутили пальцем у виска на это мое решение.
та можете не соглашаться, я ж с вами не спорю, а просто констатирую факт
я почти весь 14й провел в ато, а в 15ом купил коммерции в недостроях более чем на полляма, как думаете почему?
а я скажу - потому шо информирован был чуток получше чем вы и видел шо свинорылые уже выдохлись и блицкриг у них не удался
а вообще все в итоге решает конечная прибыль, шоп кто ни говорил и чем бы свои проепы не оправдывал
мы ж тут про деньги говорим, а не меряемся кто лучше изучал экономику
То есть вы считаете, что просто факт, что нас не захватит бешеный сосед достаточно для роста недвижимости и арендных ставок и пофик, что:
* экономика в штопоре уже которых год
* страна живет только за счет долгов и отдает старые долги за счет новых
* судебной системы нет, зарубежный инвестор боится Украину как огня (исключение ОВГЗ, но это спекуляции)
* мозги утекают за рубеж со страшной силой, тотальная депопуляция
* пенсионеров уже больше, чем работающих
В краткосроке повезло, ставки были высокими, но в среднесроке арендовать будет некому и не за что, бизнес либо умирает, либо переходит в онлайн и помещения/офисы ему нафик не нужны уже, не говоря уже, что аренда привязана к гривна, перспективы которой только падать
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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