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орендарі, а Ви - кайфуєте! Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте! + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 36373839 Додано: Нед 06 гру, 2020 14:37 Свято наближається! ©))) Квесторе_поверніться написав: Долярчик, так буде реаліті шоу Іпотека для майбутнього ленлорда? , так буде реаліті шоу Іпотека для майбутнього ленлорда?

Так буде іпотека під реальних 10% річних хоч на 3-5 років?(тобто, з усіма страхівками/комісіями включно)

Ні?

Ну то чекаємо!



Але, все одно - шоу буде!

(можливо, трохи не таке, як очікуєте, але буде)



Тож, не перемикайтесь!

Попереду - найцікавіше!



п. с.

Дайте мені 2-3 тижні на організацію шоу і все буде... Так буде іпотека під реальних 10% річних хоч на 3-5 років?(тобто, з усіма страхівками/комісіями включно)Ні?Ну то чекаємо!Але, все одно - шоу буде!(можливо, трохи не таке, як очікуєте, але буде)Тож, не перемикайтесь!Попереду - найцікавіше!п. с.Дайте мені 2-3 тижні на організацію шоу і все буде... ДумайТЕ!

ДійТЕ! БагатійТЕ! Долярчик

Повідомлень: 9149 З нами з: 19.10.15 Подякував: 554 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 гру, 2020 22:21 Долярчик написав: uaprofi написав: Долярчик написав: Так я там і написав, щоб ще б банк до такого кредиту надавав і ідеї, як так "крутити" пів ляма грн, щоб як мінімум, погасити щомісячний платіж у 25тис. грн! Так я там і написав, щоб ще б банк до такого кредиту надавав і ідеї, як так "крутити" пів ляма грн, щоб як мінімум, погасити щомісячний платіж у 25тис. грн!



я бы ставил вопрос шире - куда сейчас, кроме депозитов, можно вложить в Украине суммы от 50К до 500К? я бы ставил вопрос шире - куда сейчас, кроме депозитов, можно вложить в Украине суммы от 50К до 500К?

Ну, можна вкласти в перший внесок в іпотеку

Або, якщо є ~ 400К(2 Фонда) - то тут вже можна і без іпотеки обійтись

А як пощастить, то ще й половину ремонту можна зробити на решту від тої суми!

Або і весь ремонт...

Флай - не дасть збрехати!

Ну, можна вкласти в перший внесок в іпотекуАбо, якщо є ~ 400К(2 Фонда) - то тут вже можна і без іпотеки обійтисьА як пощастить, то ще й половину ремонту можна зробити на решту від тої суми!Або і весь ремонт...Флай - не дасть збрехати!



посмотрел этот манчестер.

оно же не построенное.

немноого знаю тот район - там вроде речка вонючка. плюс вроде были какието проболему с канализацией. и на сколько понимаю там как минимум парочку таких же мини ЖК в которых уже живут, но они так и не введенны в эксплуатацию.

К томуже интересно как обстоят дела с коммуналках в таких миниЖК (дачах) когда народ запускают, но дом фактически не введен в эксплуатацию?

З.Ы.

а есть в Киеве что-то готовое за 200К грн? посмотрел этот манчестер.оно же не построенное.немноого знаю тот район - там вроде речка вонючка. плюс вроде были какието проболему с канализацией. и на сколько понимаю там как минимум парочку таких же мини ЖК в которых уже живут, но они так и не введенны в эксплуатацию.К томуже интересно как обстоят дела с коммуналках в таких миниЖК (дачах) когда народ запускают, но дом фактически не введен в эксплуатацию?З.Ы.а есть в Киеве что-то готовое за 200К грн? Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:

https://forum.finance.ua/topic231603.html uaprofi

Повідомлень: 4438 З нами з: 21.04.11 Подякував: 633 раз. Подякували: 423 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 36373839 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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