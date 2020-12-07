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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:37

Свято наближається! ©)))

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, так буде реаліті шоу Іпотека для майбутнього ленлорда?

Так буде іпотека під реальних 10% річних хоч на 3-5 років?(тобто, з усіма страхівками/комісіями включно) :wink:
Ні?
Ну то чекаємо!

Але, все одно - шоу буде!
(можливо, трохи не таке, як очікуєте, але буде)

Тож, не перемикайтесь!
Попереду - найцікавіше! :D

п. с.
Дайте мені 2-3 тижні на організацію шоу і все буде... ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:21

  Долярчик написав:
  uaprofi написав:
  Долярчик написав:Так я там і написав, щоб ще б банк до такого кредиту надавав і ідеї, як так "крутити" пів ляма грн, щоб як мінімум, погасити щомісячний платіж у 25тис. грн! :mrgreen:


я бы ставил вопрос шире - куда сейчас, кроме депозитов, можно вложить в Украине суммы от 50К до 500К?

Ну, можна вкласти в перший внесок в іпотеку :mrgreen:
Або, якщо є ~ 400К(2 Фонда) - то тут вже можна і без іпотеки обійтись ;)
А як пощастить, то ще й половину ремонту можна зробити на решту від тої суми!
Або і весь ремонт... :mrgreen:
Флай - не дасть збрехати! :mrgreen:
Зображення


посмотрел этот манчестер.
оно же не построенное.
немноого знаю тот район - там вроде речка вонючка. плюс вроде были какието проболему с канализацией. и на сколько понимаю там как минимум парочку таких же мини ЖК в которых уже живут, но они так и не введенны в эксплуатацию.
К томуже интересно как обстоят дела с коммуналках в таких миниЖК (дачах) когда народ запускают, но дом фактически не введен в эксплуатацию?
З.Ы.
а есть в Киеве что-то готовое за 200К грн?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:19

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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  #<1 ... 36373839
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