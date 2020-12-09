Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Долярчик написав:Так я там і написав, щоб ще б банк до такого кредиту надавав і ідеї, як так "крутити" пів ляма грн, щоб як мінімум, погасити щомісячний платіж у 25тис. грн!
я бы ставил вопрос шире - куда сейчас, кроме депозитов, можно вложить в Украине суммы от 50К до 500К?
Ну, можна вкласти в перший внесок в іпотеку Або, якщо є ~ 400К(2 Фонда) - то тут вже можна і без іпотеки обійтись А як пощастить, то ще й половину ремонту можна зробити на решту від тої суми! Або і весь ремонт... Флай - не дасть збрехати!
посмотрел этот манчестер. оно же не построенное. немноого знаю тот район - там вроде речка вонючка. плюс вроде были какието проболему с канализацией. и на сколько понимаю там как минимум парочку таких же мини ЖК в которых уже живут, но они так и не введенны в эксплуатацию. К томуже интересно как обстоят дела с коммуналках в таких миниЖК (дачах) когда народ запускают, но дом фактически не введен в эксплуатацию? З.Ы. а есть в Киеве что-то готовое за 200К грн?
uaprofi написав: я бы ставил вопрос шире - куда сейчас, кроме депозитов, можно вложить в Украине суммы от 50К до 500К?
Ну, можна вкласти в перший внесок в іпотеку Або, якщо є ~ 400К(2 Фонда) - то тут вже можна і без іпотеки обійтись А як пощастить, то ще й половину ремонту можна зробити на решту від тої суми! Або і весь ремонт... Флай - не дасть збрехати!
посмотрел этот манчестер. оно же не построенное. немноого знаю тот район - там вроде речка вонючка. плюс вроде были какието проболему с канализацией. и на сколько понимаю там как минимум парочку таких же мини ЖК в которых уже живут, но они так и не введенны в эксплуатацию. К томуже интересно как обстоят дела с коммуналках в таких миниЖК (дачах) когда народ запускают, но дом фактически не введен в эксплуатацию? З.Ы. а есть в Киеве что-то готовое за 200К грн?
там на рівні "повітря ями" цокольне приміщення хіба за 200К