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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 09:57

  dinozavrik написав:
  Долярчик написав:
  proftpd66 написав:Долярчик

випередив

"Тому, що це Україна!" - от так коротко, можна сказати, чому формула Кіосаки не працює в нас. :D
Але, там в кінці ролику сказано, що "так, можна" ;) але пробувати/ризикувати потрібно НЕ НА ОСТАННІ КОШТИ!

А від себе додам, що просто потрібно перший внесок збільшити доти, доки стане доступний платіж по іпотеці, щоб його повністю покривали орендарі!
І, щоб не було в майбутньому форс-мажорів/підвищення ставки по іпотеці - то її потрібно погасити швидше, поки вона фіксована!
Тобто, до вступу "плаваючої ставки"!
Тому і потрібно шукати банки з найдовшим ФІКСОВАНИМ періодом!

Якщо пллатіж по іпотеці мають покривати орендарі - то це вторинка з ремонтом. Але тоді вже є сенс дивитись первинне житло без позики в банку взагалі, або з розтермінуванням від забудовника.
Метод кіосакі в сша вже теж не працює - народ з санфранциско активно виїжджає в менші міста, оренда падає а кредит залишається

На первинку мало хто даватиме іпотеку під її заставу, так як там нема майнових прав.
Хіба під заставу іншої нерухомості із документами власності.

Первинку і зараз можна брати в іпотек від банків-партнерів забудовників або в розтермінування.
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flyman
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