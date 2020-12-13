dinozavrik написав:Долярчик написав:
"Тому, що це Україна!" - от так коротко, можна сказати, чому формула Кіосаки не працює в нас.
Але, там в кінці ролику сказано, що "так, можна" але пробувати/ризикувати потрібно НЕ НА ОСТАННІ КОШТИ!
А від себе додам, що просто потрібно перший внесок збільшити доти, доки стане доступний платіж по іпотеці, щоб його повністю покривали орендарі!
І, щоб не було в майбутньому форс-мажорів/підвищення ставки по іпотеці - то її потрібно погасити швидше, поки вона фіксована!
Тобто, до вступу "плаваючої ставки"!
Тому і потрібно шукати банки з найдовшим ФІКСОВАНИМ періодом!
Якщо пллатіж по іпотеці мають покривати орендарі - то це вторинка з ремонтом. Але тоді вже є сенс дивитись первинне житло без позики в банку взагалі, або з розтермінуванням від забудовника.
Метод кіосакі в сша вже теж не працює - народ з санфранциско активно виїжджає в менші міста, оренда падає а кредит залишається
На первинку мало хто даватиме іпотеку під її заставу, так як там нема майнових прав.
Хіба під заставу іншої нерухомості із документами власності.
Первинку і зараз можна брати в іпотек від банків-партнерів забудовників або в розтермінування.