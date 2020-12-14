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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 14 гру, 2020 09:57
dinozavrik написав: Долярчик написав: proftpd66 написав:Долярчик
випередив
"Тому, що це Україна!" - от так коротко, можна сказати, чому формула Кіосаки не працює в нас.
Але, там в кінці ролику сказано, що "так, можна"
але пробувати/ризикувати потрібно НЕ НА ОСТАННІ КОШТИ!
А від себе додам, що просто потрібно перший внесок збільшити доти, доки стане доступний платіж по іпотеці, щоб його повністю покривали орендарі!
І, щоб не було в майбутньому форс-мажорів/підвищення ставки по іпотеці - то її потрібно погасити швидше, поки вона фіксована!
Тобто, до вступу "плаваючої ставки"!
Тому і потрібно шукати банки з найдовшим ФІКСОВАНИМ періодом!
Якщо пллатіж по іпотеці мають покривати орендарі - то це вторинка з ремонтом. Але тоді вже є сенс дивитись первинне житло без позики в банку взагалі, або з розтермінуванням від забудовника.
Метод кіосакі в сша вже теж не працює - народ з санфранциско активно виїжджає в менші міста, оренда падає а кредит залишається
На первинку мало хто даватиме іпотеку під її заставу, так як там нема майнових прав.
Хіба під заставу іншої нерухомості із документами власності.
Первинку і зараз можна брати в іпотек від банків-партнерів забудовників або в розтермінування.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 23:38
budivelnik написав: Долярчик написав:
А від себе додам, що просто потрібно перший внесок збільшити доти, доки стане доступний платіж по іпотеці, щоб його повністю покривали орендарі!
А куди заховати втрати від недоотримання прибутку,який могли дати суми першого внеску?
Адже ясно
При ціні однокімнатної в 0,6 млн+0,1 млн ремонт і орендній платі(чистій) в 4000 грн/місяць , перший внесок повинен становити 0,5 млн , щоб покрити за 6 років 0,2 млн кредиту(+% по кредиту)
То куди занести 0,5 млн * 6 років*10%=0,3 млн грн втрат?
Та тут власне вже не одноразово Долярчику на це звертали увагу і говорили, що якщо пів квартири за свої, а пів за кредитні, то і майбутній прибуток треба ділити пополам. І тоді орендарі мають половиною аренди закривати іпотеку.
Але!!!
В цьому випадку, збиткова інвестиція перетворюється в безглуздо-збитковий проект з окупністю 20+років!!!!
Тому Долярчик повністю знехтував будь якими можливими прибутками зі своїх грошей, взявши на озброєння вислів Макіавелі *мета виправдовує засоби* і вирішив просто зберегти свої кошти в бетоні.
Я так розумію, що ставка тут зроблена на те, що і гривня і долар будуть знецінюватись, а от бетон буде на їх фоні рости. Власне різниця в ціні 1м (якщо вона буде) і стане прибутком з вкладених Долярчиком грошей. Якось так Я це бачу... Як ідея це теж має право на життя!!!
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