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орендарі, а Ви - кайфуєте! Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте! + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 37383940 Додано: Пон 14 гру, 2020 09:57 dinozavrik написав: Долярчик написав: proftpd66 написав: Долярчик



випередив випередив

"Тому, що це Україна!" - от так коротко, можна сказати, чому формула Кіосаки не працює в нас.

Але, там в кінці ролику сказано, що "так, можна" але пробувати/ризикувати потрібно НЕ НА ОСТАННІ КОШТИ!



А від себе додам, що просто потрібно перший внесок збільшити доти, доки стане доступний платіж по іпотеці, щоб його повністю покривали орендарі!

І, щоб не було в майбутньому форс-мажорів/підвищення ставки по іпотеці - то її потрібно погасити швидше, поки вона фіксована!

Тобто, до вступу "плаваючої ставки"!

Тому і потрібно шукати банки з найдовшим ФІКСОВАНИМ періодом! "Тому, що це Україна!" - от так коротко, можна сказати, чому формула Кіосаки не працює в нас.Але, там в кінці ролику сказано, що "так, можна"але пробувати/ризикувати потрібно НЕ НА ОСТАННІ КОШТИ!А від себе додам, що просто потрібно перший внесок збільшити доти, доки стане доступний платіж по іпотеці, щоб його повністю покривали орендарі!І, щоб не було в майбутньому форс-мажорів/підвищення ставки по іпотеці - то її потрібно погасити швидше, поки вона фіксована!Тобто, до вступу "плаваючої ставки"!Тому і потрібно шукати банки з найдовшим ФІКСОВАНИМ періодом!

Якщо пллатіж по іпотеці мають покривати орендарі - то це вторинка з ремонтом. Але тоді вже є сенс дивитись первинне житло без позики в банку взагалі, або з розтермінуванням від забудовника.

Метод кіосакі в сша вже теж не працює - народ з санфранциско активно виїжджає в менші міста, оренда падає а кредит залишається Якщо пллатіж по іпотеці мають покривати орендарі - то це вторинка з ремонтом. Але тоді вже є сенс дивитись первинне житло без позики в банку взагалі, або з розтермінуванням від забудовника.Метод кіосакі в сша вже теж не працює - народ з санфранциско активно виїжджає в менші міста, оренда падає а кредит залишається

На первинку мало хто даватиме іпотеку під її заставу, так як там нема майнових прав.

Хіба під заставу іншої нерухомості із документами власності.



Первинку і зараз можна брати в іпотек від банків-партнерів забудовників або в розтермінування. На первинку мало хто даватиме іпотеку під її заставу, так як там нема майнових прав.Хіба під заставу іншої нерухомості із документами власності.Первинку і зараз можна брати в іпотек від банків-партнерів забудовників або в розтермінування. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 22580 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1182 раз. Подякували: 1676 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 гру, 2020 22:43 Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте! flyman написав: Первинку і зараз можна брати в іпотек від банків-партнерів забудовників або в розтермінування Первинку і зараз можна брати в іпотек від банків-партнерів забудовників або в розтермінування

Це, тільки "смачно" звучить, а на ділі - то забудовники прив'язують до курсу доляра і ще піднімають ціну на м2, якщо на довший термін/чи малий перший внесок! Це, тільки "смачно" звучить, а на ділі - то забудовники прив'язують до курсу доляра і ще піднімають ціну на м2, якщо на довший термін/чи малий перший внесок! ДумайТЕ!

ДійТЕ! БагатійТЕ! Долярчик

Повідомлень: 9193 З нами з: 19.10.15 Подякував: 554 раз. Подякували: 609 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 гру, 2020 23:38 budivelnik написав: Долярчик написав: А від себе додам, що просто потрібно перший внесок збільшити доти, доки стане доступний платіж по іпотеці, щоб його повністю покривали орендарі! А від себе додам, що просто потрібно перший внесок збільшити доти, доки стане доступний платіж по іпотеці, щоб його повністю покривали орендарі! А куди заховати втрати від недоотримання прибутку,який могли дати суми першого внеску?

Адже ясно

При ціні однокімнатної в 0,6 млн+0,1 млн ремонт і орендній платі(чистій) в 4000 грн/місяць , перший внесок повинен становити 0,5 млн , щоб покрити за 6 років 0,2 млн кредиту(+% по кредиту)

То куди занести 0,5 млн * 6 років*10%=0,3 млн грн втрат? А куди заховати втрати від недоотримання прибутку,який могли дати суми першого внеску?Адже ясноПри ціні однокімнатної в 0,6 млн+0,1 млн ремонт і орендній платі(чистій) в 4000 грн/місяць , перший внесок повинен становити 0,5 млн , щоб покрити за 6 років 0,2 млн кредиту(+% по кредиту)То куди занести 0,5 млн * 6 років*10%=0,3 млн грн втрат?



Та тут власне вже не одноразово Долярчику на це звертали увагу і говорили, що якщо пів квартири за свої, а пів за кредитні, то і майбутній прибуток треба ділити пополам. І тоді орендарі мають половиною аренди закривати іпотеку.

Але!!!

В цьому випадку, збиткова інвестиція перетворюється в безглуздо-збитковий проект з окупністю 20+років!!!!

Тому Долярчик повністю знехтував будь якими можливими прибутками зі своїх грошей, взявши на озброєння вислів Макіавелі *мета виправдовує засоби* і вирішив просто зберегти свої кошти в бетоні.

Я так розумію, що ставка тут зроблена на те, що і гривня і долар будуть знецінюватись, а от бетон буде на їх фоні рости. Власне різниця в ціні 1м (якщо вона буде) і стане прибутком з вкладених Долярчиком грошей. Якось так Я це бачу... Як ідея це теж має право на життя!!! Та тут власне вже не одноразово Долярчику на це звертали увагу і говорили, що якщо пів квартири за свої, а пів за кредитні, то і майбутній прибуток треба ділити пополам. І тоді орендарі мають половиною аренди закривати іпотеку.Але!!!В цьому випадку, збиткова інвестиція перетворюється в безглуздо-збитковий проект з окупністю 20+років!!!!Тому Долярчик повністю знехтував будь якими можливими прибутками зі своїх грошей, взявши на озброєння вислів Макіавелі *мета виправдовує засоби* і вирішив просто зберегти свої кошти в бетоні.Я так розумію, що ставка тут зроблена на те, що і гривня і долар будуть знецінюватись, а от бетон буде на їх фоні рости. Власне різниця в ціні 1м (якщо вона буде) і стане прибутком з вкладених Долярчиком грошей. Якось так Я це бачу... Як ідея це теж має право на життя!!! Львівський БатяР Повідомлень: 356 З нами з: 25.12.17 Подякував: 22 раз. Подякували: 71 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 гру, 2020 09:39 Львівський БатяР написав: budivelnik написав: Долярчик написав: А від себе додам, що просто потрібно перший внесок збільшити доти, доки стане доступний платіж по іпотеці, щоб його повністю покривали орендарі! А від себе додам, що просто потрібно перший внесок збільшити доти, доки стане доступний платіж по іпотеці, щоб його повністю покривали орендарі! А куди заховати втрати від недоотримання прибутку,який могли дати суми першого внеску?

Адже ясно

При ціні однокімнатної в 0,6 млн+0,1 млн ремонт і орендній платі(чистій) в 4000 грн/місяць , перший внесок повинен становити 0,5 млн , щоб покрити за 6 років 0,2 млн кредиту(+% по кредиту)

То куди занести 0,5 млн * 6 років*10%=0,3 млн грн втрат? А куди заховати втрати від недоотримання прибутку,який могли дати суми першого внеску?Адже ясноПри ціні однокімнатної в 0,6 млн+0,1 млн ремонт і орендній платі(чистій) в 4000 грн/місяць , перший внесок повинен становити 0,5 млн , щоб покрити за 6 років 0,2 млн кредиту(+% по кредиту)То куди занести 0,5 млн * 6 років*10%=0,3 млн грн втрат?



Та тут власне вже не одноразово Долярчику на це звертали увагу і говорили, що якщо пів квартири за свої, а пів за кредитні, то і майбутній прибуток треба ділити пополам. І тоді орендарі мають половиною аренди закривати іпотеку.

Але!!!

В цьому випадку, збиткова інвестиція перетворюється в безглуздо-збитковий проект з окупністю 20+років!!!!

Тому Долярчик повністю знехтував будь якими можливими прибутками зі своїх грошей, взявши на озброєння вислів Макіавелі *мета виправдовує засоби* і вирішив просто зберегти свої кошти в бетоні.

Я так розумію, що ставка тут зроблена на те, що і гривня і долар будуть знецінюватись, а от бетон буде на їх фоні рости. Власне різниця в ціні 1м (якщо вона буде) і стане прибутком з вкладених Долярчиком грошей. Якось так Я це бачу... Як ідея це теж має право на життя!!! Та тут власне вже не одноразово Долярчику на це звертали увагу і говорили, що якщо пів квартири за свої, а пів за кредитні, то і майбутній прибуток треба ділити пополам. І тоді орендарі мають половиною аренди закривати іпотеку.Але!!!В цьому випадку, збиткова інвестиція перетворюється в безглуздо-збитковий проект з окупністю 20+років!!!!Тому Долярчик повністю знехтував будь якими можливими прибутками зі своїх грошей, взявши на озброєння вислів Макіавелі *мета виправдовує засоби* і вирішив просто зберегти свої кошти в бетоні.Я так розумію, що ставка тут зроблена на те, що і гривня і долар будуть знецінюватись, а от бетон буде на їх фоні рости. Власне різниця в ціні 1м (якщо вона буде) і стане прибутком з вкладених Долярчиком грошей. Якось так Я це бачу... Як ідея це теж має право на життя!!!

Тоді іпотека має зміст на час від повітря котловану до документів на готове.

Та це вже бізнес на переуступці, тільки з кредитним плечем.



Але, як правило, "на повітря" іпотеки не дають,

на квартиру з двома малолітніми долярчиками малоймовірно що іпотеку дадуть,

їх потім фіг виселиш, будуть влаштовувати майдани і робити всіх разом.



А ще воно з такими ж "корисними ідіотами" десь шариться по Києву, бо влада, на зло долярчикам, хоче зробити бізнес більш білим, щоб легше було доказати банку законність доходів при отриманні іпотеки. Але воно "ні бе, ні ме, ні поніме".



Пацан занадто передивився запоребрикових відосів і забув, що ми не в Раші чи Омериках. Тоді іпотека має зміст на час від повітря котловану до документів на готове.Та це вже бізнес на переуступці, тільки з кредитним плечем.Але, як правило, "на повітря" іпотеки не дають,на квартиру з двома малолітніми долярчиками малоймовірно що іпотеку дадуть,їх потім фіг виселиш, будуть влаштовувати майдани і робити всіх разом.А ще воно з такими ж "корисними ідіотами" десь шариться по Києву, бо влада, на зло долярчикам, хоче зробити бізнес більш білим, щоб легше було доказати банку законність доходів при отриманні іпотеки. Але воно "ні бе, ні ме, ні поніме".Пацан занадто передивився запоребрикових відосів і забув, що ми не в Раші чи Омериках. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 22580 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1182 раз. Подякували: 1676 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 37383940 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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