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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 14 гру, 2020 09:57
dinozavrik написав: Долярчик написав: proftpd66 написав:Долярчик
випередив
"Тому, що це Україна!" - от так коротко, можна сказати, чому формула Кіосаки не працює в нас.
Але, там в кінці ролику сказано, що "так, можна"
але пробувати/ризикувати потрібно НЕ НА ОСТАННІ КОШТИ!
А від себе додам, що просто потрібно перший внесок збільшити доти, доки стане доступний платіж по іпотеці, щоб його повністю покривали орендарі!
І, щоб не було в майбутньому форс-мажорів/підвищення ставки по іпотеці - то її потрібно погасити швидше, поки вона фіксована!
Тобто, до вступу "плаваючої ставки"!
Тому і потрібно шукати банки з найдовшим ФІКСОВАНИМ періодом!
Якщо пллатіж по іпотеці мають покривати орендарі - то це вторинка з ремонтом. Але тоді вже є сенс дивитись первинне житло без позики в банку взагалі, або з розтермінуванням від забудовника.
Метод кіосакі в сша вже теж не працює - народ з санфранциско активно виїжджає в менші міста, оренда падає а кредит залишається
На первинку мало хто даватиме іпотеку під її заставу, так як там нема майнових прав.
Хіба під заставу іншої нерухомості із документами власності.
Первинку і зараз можна брати в іпотек від банків-партнерів забудовників або в розтермінування.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 23:38
budivelnik написав: Долярчик написав:
А від себе додам, що просто потрібно перший внесок збільшити доти, доки стане доступний платіж по іпотеці, щоб його повністю покривали орендарі!
А куди заховати втрати від недоотримання прибутку,який могли дати суми першого внеску?
Адже ясно
При ціні однокімнатної в 0,6 млн+0,1 млн ремонт і орендній платі(чистій) в 4000 грн/місяць , перший внесок повинен становити 0,5 млн , щоб покрити за 6 років 0,2 млн кредиту(+% по кредиту)
То куди занести 0,5 млн * 6 років*10%=0,3 млн грн втрат?
Та тут власне вже не одноразово Долярчику на це звертали увагу і говорили, що якщо пів квартири за свої, а пів за кредитні, то і майбутній прибуток треба ділити пополам. І тоді орендарі мають половиною аренди закривати іпотеку.
Але!!!
В цьому випадку, збиткова інвестиція перетворюється в безглуздо-збитковий проект з окупністю 20+років!!!!
Тому Долярчик повністю знехтував будь якими можливими прибутками зі своїх грошей, взявши на озброєння вислів Макіавелі *мета виправдовує засоби* і вирішив просто зберегти свої кошти в бетоні.
Я так розумію, що ставка тут зроблена на те, що і гривня і долар будуть знецінюватись, а от бетон буде на їх фоні рости. Власне різниця в ціні 1м (якщо вона буде) і стане прибутком з вкладених Долярчиком грошей. Якось так Я це бачу... Як ідея це теж має право на життя!!!
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Додано: Вів 15 гру, 2020 09:39
Львівський БатяР написав: budivelnik написав: Долярчик написав:
А від себе додам, що просто потрібно перший внесок збільшити доти, доки стане доступний платіж по іпотеці, щоб його повністю покривали орендарі!
А куди заховати втрати від недоотримання прибутку,який могли дати суми першого внеску?
Адже ясно
При ціні однокімнатної в 0,6 млн+0,1 млн ремонт і орендній платі(чистій) в 4000 грн/місяць , перший внесок повинен становити 0,5 млн , щоб покрити за 6 років 0,2 млн кредиту(+% по кредиту)
То куди занести 0,5 млн * 6 років*10%=0,3 млн грн втрат?
Та тут власне вже не одноразово Долярчику на це звертали увагу і говорили, що якщо пів квартири за свої, а пів за кредитні, то і майбутній прибуток треба ділити пополам. І тоді орендарі мають половиною аренди закривати іпотеку.
Але!!!
В цьому випадку, збиткова інвестиція перетворюється в безглуздо-збитковий проект з окупністю 20+років!!!!
Тому Долярчик повністю знехтував будь якими можливими прибутками зі своїх грошей, взявши на озброєння вислів Макіавелі *мета виправдовує засоби* і вирішив просто зберегти свої кошти в бетоні.
Я так розумію, що ставка тут зроблена на те, що і гривня і долар будуть знецінюватись, а от бетон буде на їх фоні рости. Власне різниця в ціні 1м (якщо вона буде) і стане прибутком з вкладених Долярчиком грошей. Якось так Я це бачу... Як ідея це теж має право на життя!!!
Тоді іпотека має зміст на час від повітря котловану до документів на готове.
Та це вже бізнес на переуступці, тільки з кредитним плечем.
Але, як правило, "на повітря" іпотеки не дають,
на квартиру з двома малолітніми долярчиками малоймовірно що іпотеку дадуть,
їх потім фіг виселиш, будуть влаштовувати майдани і робити всіх разом.
А ще воно з такими ж "корисними ідіотами" десь шариться по Києву, бо влада, на зло долярчикам, хоче зробити бізнес більш білим, щоб легше було доказати банку законність доходів при отриманні іпотеки. Але воно "ні бе, ні ме, ні поніме".
Пацан занадто передивився запоребрикових відосів і забув, що ми не в Раші чи Омериках.
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