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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:20

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Львівський БатяР написав:Тому Долярчик повністю знехтував будь якими можливими прибутками зі своїх грошей, взявши на озброєння вислів Макіавелі *мета виправдовує засоби* і вирішив просто зберегти свої кошти в бетоні.
Я так розумію, що ставка тут зроблена на те, що і гривня і долар будуть знецінюватись, а от бетон буде на їх фоні рости. Власне різниця в ціні 1м (якщо вона буде) і стане прибутком з вкладених Долярчиком грошей. Якось так Я це бачу... Як ідея це теж має право на життя!!!

Ну от, майже, всі відповіді лежать на поверхні ;)
  Квесторе_поверніться написав:Де Долярек пропав? На майдані?

Приїхав 16го, о 6й ранку з Майдану.
Стільки колон поліції і нац. гвардійців - я ще не бачив!
Оточили нас з усіх сторін, як злісних терористів! А ми ж то без жодної зброї!
Як вечоріло, то думав, що нас будуть "зачищати"!
Але, підійшовши до одної з колон гвардійців, і поспілкувавшись з їхнім головним, зрозумів - що нас чіпати не будуть, якщо не будемо вснановлювати намети!
В іншому випадку, вони знову підуть на штурм, як це зробили вдень, забравши наші намети!
Одним словом, висновки такі:
Сила в об'єднаному народу!
Але от його об'єднати і щоб піднялись з диванів усі - "місія не здійснена!"
Зображення
Зображення
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:28

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Долярчик написав:Як вечоріло, то думав, що нас будуть "зачищати"!
Але, підійшовши до одної з колон гвардійців, і поспілкувавшись з їхнім головним, зрозумів - що нас чіпати не будуть, якщо не будемо вснановлювати намети!
В іншому випадку, вони знову підуть на штурм, як це зробили вдень, забравши наші намети!
Одним словом, висновки такі:
Сила в об'єднаному народу!
Але от його об'єднати і щоб піднялись з диванів усі - "місія не здійснена!"

Ти казав їм що зі мною та разом нас багато? Чому не написАв мені? Я чекав і хвилювався.
Сила в об'єднаному народу,бо коли хохол народився то єврей заплакав.
То чи зробимо їх тапєра?
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:07

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Ну що, розпочинаємо реаліті-шоу!!!
І так, буду вести кілька варіантів розвитку подій - один з яких - реальний!

Маючи ~ 2 Фонда гривні, робимо наступне:

1) Купуємо смарт 27м2 на котловані із здачею, через 1,5р(кінець весни 2022р.) за 450тис.грн. / 16тис. дол. (реальний варіант - детальніше на Львівській гілці ;) )

2) Купуємо 2 смарти по 27м2 із здачею через 1,5р. за 450тис.грн / 16тис. дол. кожен, але підключаючи іпотеку(кредитне плече) :)
Тобто, під заставу своєї квартири, беремо іпотеку на 2 смарти: 300Кгрн - перший внесок, а 600Кгрн беремо іпотечного кредиту під 15%річних з усіма комісіями включно - для простоти розрахунків.
(чи може вже є нижчі реальні %%, бо я не встигаю це все проглядати? )

А далі, по мірі розвитку подій і зміни цін, буду коментувати ці варіанти і через рік, можна думати, що конкретно робити в цих двох варіантах?
Чи в варіанті #1 - перепродавати по переуступці, чи робити ремонт і здавати в оренду?
Чи в варіанті #2:
- перепродати 2 смарти по переуступці, гасити повністю іпотеку, а на решту - кайфувати/пікнічкувати?
- перепродати 1 смарт по переуступці, погасити повністю іпотечний кредит, а в другому смарті зробити ремонт і бавитись в лендлорда?
- тягнути іпотеку далі, а у двох смартах зробити ремонт і бавитись в лендлорда?

Тож, далі буде цікавіше - не перемикайтесь! © :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:29

  Долярчик написав:Ну що, розпочинаємо реаліті-шоу!!!
І так, буду вести кілька варіантів розвитку подій - один з яких - реальний!

Маючи ~ 2 Фонда гривні, робимо наступне:

1) Купуємо смарт 27м2 на котловані із здачею, через 1,5р(кінець весни 2022р.) за 450тис.грн. / 16тис. дол. (реальний варіант - детальніше на Львівській гілці ;) )

2) Купуємо 2 смарти по 27м2 із здачею через 1,5р. за 450тис.грн / 16тис. дол. кожен, але підключаючи іпотеку(кредитне плече) :)
Тобто, під заставу своєї квартири, беремо іпотеку на 2 смарти: 300Кгрн - перший внесок, а 600Кгрн беремо іпотечного кредиту під 15%річних з усіма комісіями включно - для простоти розрахунків.
(чи може вже є нижчі реальні %%, бо я не встигаю це все проглядати? )

А далі, по мірі розвитку подій і зміни цін, буду коментувати ці варіанти і через рік, можна думати, що конкретно робити в цих двох варіантах?
Чи в варіанті #1 - перепродавати по переуступці, чи робити ремонт і здавати в оренду?
Чи в варіанті #2:
- перепродати 2 смарти по переуступці, гасити повністю іпотеку, а на решту - кайфувати/пікнічкувати?
- перепродати 1 смарт по переуступці, погасити повністю іпотечний кредит, а в другому смарті зробити ремонт і бавитись в лендлорда?
- тягнути іпотеку далі, а у двох смартах зробити ремонт і бавитись в лендлорда?

Тож, далі буде цікавіше - не перемикайтесь! © :D

3) купити два суміжні смарти, з опціями:
- два перепродати продати
- один перепродати
- лишити розідільні (кожному чаду по кавалірці)
- лишити і об"єднати
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:45

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Долярчик написав:робимо наступне:

1) Купуємо смарт 27м2 на котловані із здачею, через 1,5р(кінець весни 2022р.) за 450тис.грн. / 16тис. дол. (реальний варіант - детальніше на Львівській гілці ;) )

2) Купуємо 2 смарти по 27м2 із здачею через 1,5р. за 450тис.грн / 16тис. дол. кожен, але підключаючи іпотеку(кредитне плече) :)
Тобто, під заставу своєї квартири, беремо іпотеку на 2 смарти: 300Кгрн - перший внесок, а 600Кгрн беремо іпотечного кредиту під 15%річних з усіма комісіями включно

Не понял прикола. Кто платит кредит и проценты по кредиту до сентября 2022 г?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:49

  Serg-ik написав:
  Долярчик написав:робимо наступне:

1) Купуємо смарт 27м2 на котловані із здачею, через 1,5р(кінець весни 2022р.) за 450тис.грн. / 16тис. дол. (реальний варіант - детальніше на Львівській гілці ;) )

2) Купуємо 2 смарти по 27м2 із здачею через 1,5р. за 450тис.грн / 16тис. дол. кожен, але підключаючи іпотеку(кредитне плече) :)
Тобто, під заставу своєї квартири, беремо іпотеку на 2 смарти: 300Кгрн - перший внесок, а 600Кгрн беремо іпотечного кредиту під 15%річних з усіма комісіями включно

Не понял прикола. Кто платит кредит и проценты по кредиту до сентября 2022 г?

ти не пойняв, це віртуальний варіант.
Доярчик буде показувати що він не лох, порівнюючи 1) і 2).

Ще є варіант 5) взяти в розсрочку
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:50

  Serg-ik написав:
  Долярчик написав:робимо наступне:
1) Купуємо смарт 27м2 на котловані із здачею, через 1,5р(кінець весни 2022р.) за 450тис.грн. / 16тис. дол. (реальний варіант - детальніше на Львівській гілці ;) )
2) Купуємо 2 смарти по 27м2 із здачею через 1,5р. за 450тис.грн / 16тис. дол. кожен, але підключаючи іпотеку(кредитне плече) :)
Тобто, під заставу своєї квартири, беремо іпотеку на 2 смарти: 300Кгрн - перший внесок, а 600Кгрн беремо іпотечного кредиту під 15%річних з усіма комісіями включно
Не понял прикола. Кто платит кредит и проценты по кредиту до сентября 2022 г?
Деталі і долярчик - це різні речі
1 У Львові не має квартир по 450 000 грн в новобудовах
Якщо площа менше
- 40м2 то по 700+ доларів/м2
- 35м2 то по 750+
- 30м2 то по 800+
- 25 м2 то по 950+
2 Ціни вказані в п1 - це при 100% предоплаті
У всіх інших випадках - +10-15% до ціни
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 18 гру, 2020 14:59, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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