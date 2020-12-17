Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Львівський БатяР написав:Тому Долярчик повністю знехтував будь якими можливими прибутками зі своїх грошей, взявши на озброєння вислів Макіавелі *мета виправдовує засоби* і вирішив просто зберегти свої кошти в бетоні. Я так розумію, що ставка тут зроблена на те, що і гривня і долар будуть знецінюватись, а от бетон буде на їх фоні рости. Власне різниця в ціні 1м (якщо вона буде) і стане прибутком з вкладених Долярчиком грошей. Якось так Я це бачу... Як ідея це теж має право на життя!!!
Ну от, майже, всі відповіді лежать на поверхні
Квесторе_поверніться написав:Де Долярек пропав? На майдані?
Приїхав 16го, о 6й ранку з Майдану. Стільки колон поліції і нац. гвардійців - я ще не бачив! Оточили нас з усіх сторін, як злісних терористів! А ми ж то без жодної зброї! Як вечоріло, то думав, що нас будуть "зачищати"! Але, підійшовши до одної з колон гвардійців, і поспілкувавшись з їхнім головним, зрозумів - що нас чіпати не будуть, якщо не будемо вснановлювати намети! В іншому випадку, вони знову підуть на штурм, як це зробили вдень, забравши наші намети! Одним словом, висновки такі: Сила в об'єднаному народу! Але от його об'єднати і щоб піднялись з диванів усі - "місія не здійснена!"
Долярчик написав:Як вечоріло, то думав, що нас будуть "зачищати"! Але, підійшовши до одної з колон гвардійців, і поспілкувавшись з їхнім головним, зрозумів - що нас чіпати не будуть, якщо не будемо вснановлювати намети! В іншому випадку, вони знову підуть на штурм, як це зробили вдень, забравши наші намети! Одним словом, висновки такі: Сила в об'єднаному народу! Але от його об'єднати і щоб піднялись з диванів усі - "місія не здійснена!"
Ти казав їм що зі мною та разом нас багато? Чому не написАв мені? Я чекав і хвилювався. Сила в об'єднаному народу,бо коли хохол народився то єврей заплакав. То чи зробимо їх тапєра?
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Ну що, розпочинаємо реаліті-шоу!!! І так, буду вести кілька варіантів розвитку подій - один з яких - реальний!
Маючи ~ 2 Фонда гривні, робимо наступне:
1) Купуємо смарт 27м2 на котловані із здачею, через 1,5р(кінець весни 2022р.) за 450тис.грн. / 16тис. дол. (реальний варіант - детальніше на Львівській гілці )
2) Купуємо 2 смарти по 27м2 із здачею через 1,5р. за 450тис.грн / 16тис. дол. кожен, але підключаючи іпотеку(кредитне плече) Тобто, під заставу своєї квартири, беремо іпотеку на 2 смарти: 300Кгрн - перший внесок, а 600Кгрн беремо іпотечного кредиту під 15%річних з усіма комісіями включно - для простоти розрахунків. (чи може вже є нижчі реальні %%, бо я не встигаю це все проглядати? )
А далі, по мірі розвитку подій і зміни цін, буду коментувати ці варіанти і через рік, можна думати, що конкретно робити в цих двох варіантах? Чи в варіанті #1 - перепродавати по переуступці, чи робити ремонт і здавати в оренду? Чи в варіанті #2: - перепродати 2 смарти по переуступці, гасити повністю іпотеку, а на решту - кайфувати/пікнічкувати? - перепродати 1 смарт по переуступці, погасити повністю іпотечний кредит, а в другому смарті зробити ремонт і бавитись в лендлорда? - тягнути іпотеку далі, а у двох смартах зробити ремонт і бавитись в лендлорда?
Долярчик написав:Ну що, розпочинаємо реаліті-шоу!!! І так, буду вести кілька варіантів розвитку подій - один з яких - реальний!
Маючи ~ 2 Фонда гривні, робимо наступне:
1) Купуємо смарт 27м2 на котловані із здачею, через 1,5р(кінець весни 2022р.) за 450тис.грн. / 16тис. дол. (реальний варіант - детальніше на Львівській гілці )
2) Купуємо 2 смарти по 27м2 із здачею через 1,5р. за 450тис.грн / 16тис. дол. кожен, але підключаючи іпотеку(кредитне плече) Тобто, під заставу своєї квартири, беремо іпотеку на 2 смарти: 300Кгрн - перший внесок, а 600Кгрн беремо іпотечного кредиту під 15%річних з усіма комісіями включно - для простоти розрахунків. (чи може вже є нижчі реальні %%, бо я не встигаю це все проглядати? )
А далі, по мірі розвитку подій і зміни цін, буду коментувати ці варіанти і через рік, можна думати, що конкретно робити в цих двох варіантах? Чи в варіанті #1 - перепродавати по переуступці, чи робити ремонт і здавати в оренду? Чи в варіанті #2: - перепродати 2 смарти по переуступці, гасити повністю іпотеку, а на решту - кайфувати/пікнічкувати? - перепродати 1 смарт по переуступці, погасити повністю іпотечний кредит, а в другому смарті зробити ремонт і бавитись в лендлорда? - тягнути іпотеку далі, а у двох смартах зробити ремонт і бавитись в лендлорда?
1) Купуємо смарт 27м2 на котловані із здачею, через 1,5р(кінець весни 2022р.) за 450тис.грн. / 16тис. дол. (реальний варіант - детальніше на Львівській гілці )
2) Купуємо 2 смарти по 27м2 із здачею через 1,5р. за 450тис.грн / 16тис. дол. кожен, але підключаючи іпотеку(кредитне плече) Тобто, під заставу своєї квартири, беремо іпотеку на 2 смарти: 300Кгрн - перший внесок, а 600Кгрн беремо іпотечного кредиту під 15%річних з усіма комісіями включно
Не понял прикола. Кто платит кредит и проценты по кредиту до сентября 2022 г?
1) Купуємо смарт 27м2 на котловані із здачею, через 1,5р(кінець весни 2022р.) за 450тис.грн. / 16тис. дол. (реальний варіант - детальніше на Львівській гілці )
2) Купуємо 2 смарти по 27м2 із здачею через 1,5р. за 450тис.грн / 16тис. дол. кожен, але підключаючи іпотеку(кредитне плече) Тобто, під заставу своєї квартири, беремо іпотеку на 2 смарти: 300Кгрн - перший внесок, а 600Кгрн беремо іпотечного кредиту під 15%річних з усіма комісіями включно
Не понял прикола. Кто платит кредит и проценты по кредиту до сентября 2022 г?
ти не пойняв, це віртуальний варіант. Доярчик буде показувати що він не лох, порівнюючи 1) і 2).
Долярчик написав:робимо наступне: 1) Купуємо смарт 27м2 на котловані із здачею, через 1,5р(кінець весни 2022р.) за 450тис.грн. / 16тис. дол. (реальний варіант - детальніше на Львівській гілці ) 2) Купуємо 2 смарти по 27м2 із здачею через 1,5р. за 450тис.грн / 16тис. дол. кожен, але підключаючи іпотеку(кредитне плече) Тобто, під заставу своєї квартири, беремо іпотеку на 2 смарти: 300Кгрн - перший внесок, а 600Кгрн беремо іпотечного кредиту під 15%річних з усіма комісіями включно
Не понял прикола. Кто платит кредит и проценты по кредиту до сентября 2022 г?
Деталі і долярчик - це різні речі 1 У Львові не має квартир по 450 000 грн в новобудовах Якщо площа менше - 40м2 то по 700+ доларів/м2 - 35м2 то по 750+ - 30м2 то по 800+ - 25 м2 то по 950+ 2 Ціни вказані в п1 - це при 100% предоплаті У всіх інших випадках - +10-15% до ціни
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 18 гру, 2020 14:59, всього редагувалось 1 раз.